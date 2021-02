“La Sicilia è parte di me e di questa mia storia, perché lì ho maturato il mio progetto e la mia scelta di dire sì al Signore: fa parte del mio cammino vocazionale”, dice suor Micaela, al secolo Ilenia Siciliani, oggi suora delle Missionarie della divina rivelazione ma prima carabiniera a Caltanissetta. Due cammini che si sono incrociati: è passata da una vocazione all’altra, dismettendo la divisa per indossare l’abito religioso, ma sempre nel solco tracciato dai valori del sacrificio e del servizio al prossimo.

La voce è serena, la stessa serenità che incontrò negli sguardi delle sue attuali consorelle in aeroporto, diretta a Medjugorje nel 2018. “Si è trattato di un percorso scandito da diversi momenti e da diverse tappe. Anche i giri che facevo in moto, libera dal lavoro, per le chiese delle province siciliane hanno contribuito a rafforzare il mio convincimento”. Suor Micaela, 28 anni, originaria di Roccasecca, in provincia di Frosinone, per ora è a Roma ma pronta a ritornare in Sicilia per le missioni di evangelizzazione della comunità, non appena le misure anti-Covid lo permetteranno. “Già padre Enzo, alla guida della mia parrocchia di Regina Pacis a Caltanissetta, ci ha chiesto di raggiungerlo e da lì, se altre richieste ci saranno, ci sposteremo in altre città”.

Ilenia Siciliani con il parroco e i ragazzi di Caltanissetta

Proprio i ragazzi della parrocchia, lo scorso 22 gennaio, in occasione della sua vestizione, hanno pubblicato un video di auguri sui social. “Il legame – racconta suor Micaela – è forte e genuino con i ragazzi del gruppo di animazione”. E anche all’interno dell’Arma: “I miei superiori e i miei colleghi mi hanno sempre sostenuto in questa scelta, la prima nella storia del Corpo, anche perché i valori dell’Arma trovano oggi pienezza in comunità. Le loro sono state sempre parole bellissime e di totale apertura: mi hanno pure proposto di mettermi in aspettativa, in attesa della decisione definitiva”. Ma la “certezza del cuore”, come ripete suor Micaela, era ben scolpita. Tanto che a fine aprile del 2019 salutò il comandante regionale dei carabinieri, i superiori, i colleghi e gli amici di Caltanissetta e iniziò il postulandato che a fine gennaio di quest’anno si è concluso vedendola diventare novizia.

Il viaggio a Medjugorje coincise con un’importante operazione di mafia. Tra indagini, arresti e servizio sul territorio, Ilenia Siciliani non ha mai guardato l’orologio anche oltre il regolare turno di lavoro. “Non avevo orari – ricorda – perché ho sempre lavorato con immensa passione: ho sempre amato la divisa dei carabinieri, era uno dei miei sogni fin da bambina”. All’Arma era giunta dopo essere stata a 18 anni nell’Aeronautica e poi nell’Esercito. “Quando feci la mia prima mezza maratona indossai i colori dell’Arma: ero felice”, racconta. Sportiva, ha sempre praticato difesa personale, atletica leggera e tiro a segno: “Presi il porto d’armi per uso sportivo ancor prima della patente automobilistica”, sorride suor Micaela.

Suor Micaela

“Se prima il mio era un senso di appartenenza all’Arma, oggi lo è al Signore come suora; se prima i miei servizi da carabiniera mi mettevano in strada ma con un orizzonte un po’ limitato, oggi nella vita consacrata lo sguardo si è allargato oltre i confini, verso le cose del cielo e la salvezza delle anime”, sottolinea suor Micaela. E spiega perché è rimasta legata alla Sicilia: “Ho trovato bontà e accoglienza, calore e sorrisi. E se la criminalità mafiosa è un dato di fatto, purtroppo, dall’altro ho sempre avuto davanti l’immagine del mio generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: in questa terra si è definita la sintesi di ciò in cui ho sempre creduto”.