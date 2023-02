ieGeek 2K Telecamera Wi-Fi Interno/Esterno Batteria Senza Fili, Videocamera con Faro e Allarme,Visione Notturna a Colori, Rilevamento del Movimento Persona, Sirena,IP65,Audio a 2 Vie,SD/Cloud

Dal marchio

Le telecamere ieGeek sono state testate secondo gli standard di sicurezza internazionali.

ieGeek è stata fondata nel 2016 e produce telecamera wifi esterno di alta qualità affidabili per il mercato consumer. Ogni telecamera ip viene sottoposto a un rigoroso processo d’ispezione per ottenere il brevetto CE, FCC e ROHS.

Quando scegli la telecamera sorveglianza giusta per la tua casa o ufficio, scegli ieGeek.

Vedi ogni dettaglio grazie al video in 2K QHD e all’angolo di visione a 130°. Anche di notte, grazie ai riflettori forniti con la telecamera, è possibile fornire una chiara qualità dell’immagine. Giorno e notte, all’interno come all’esterno

La telecamera è dotata di un sensore di movimento pir e supporta il rilevamento umanoide, che può ridurre 99% efficacemente i falsi positivi. Anche è dotata di un allarme che supporta l’attivazione manuale; di notte, puoi impostare il rilevamento nell’app per inviare automaticamente una notifica di allarme e suonare un allarme, prevenendo efficacemente le intrusioni

La videocamera batteria registra solo quando rileva un movimento e puoi visualizzare le immagini in diretta o riprodurre i video registrati in qualsiasi momento nell’app. Il video verrà archiviato nella micro scheda SD(non incluso), per registrare fino a 128 GB di filmati. Inoltre, puoi salvare le immagini nel Cloud per avere un’ulteriore copia di back-up

Segui la guida alla connessione dell’app, puoi connetterti al wifi entro 1 minuto. L’intero corpo è impermeabile e supporta l’installazione all’aperto e l’uso in varie condizioni atmosferiche. Grazie a microfono e speaker integrati nella telecamera, è possibile comunicare in tempo reale con le persone che si trovano davanti al suo obiettivo tramite l’app ieGeek Cam