IEG: Riminiwellness 2023 si trasforma in una palestra di idee

– Parola chiave: innovazione. RiminiWellness 2023, la kermesse di Italian Exhibition Group in scena presso la Fiera di Rimini e la Riviera dall’1 al 4 giugno 2023, è pronta a tornare e a dettare i principali trend del settore fitness e wellness. Questa 17esima edizione, però, non sarà soltanto l’occasione per scoprire dal vivo nuovi allenamenti e pratiche sportive, ma – spiega IEG in una nota – anche un momento di confronto su idee e progetti innovativi.

Infatti, sviluppata con Sport e Salute, RiminiWellness ospiterà l’area INNOVATION IDEAS e presenterà il progetto WeSportUP, il primo acceleratore di innovazione dedicato allo sport e al wellness e parte della rete nazionale di acceleratori di CDP Venture Capital, che nella ricerca e collaborazione con le migliori startup e scale-up globali ha on board aziende, istituzioni e investitori. Qui, start up tutte italiane si presenteranno alle aziende con pitch e speed meeting, per rivoluzionare il mondo dello sport e offrire spunti creativi e innovativi. Ecco alcuni dei progetti innovativi che saranno presenti a RiminiWellness.

SPAZIO AL PERSONAL TRAINING CON IL SUPPORTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Nel corso degli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel mondo dello sport, con l’obiettivo di ottimizzare l’esercizio fisico, rendendolo adatto ad ogni esigenza, in qualsiasi momento e ovunque. Da questa idea nasce la start up Gymnasio, composta da 5 giovani ingegneri e designer Under 30 , provenienti dal Politecnico di Milano e di Torino, che hanno deciso di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per monitorare e correggere i movimenti degli utenti, anche in spazi ridotti e in tempo reale, offrendo un vero e proprio personal trainer virtuale. Più precisamente, Gymnasio è una soluzione plug&play che, attraverso il semplice utilizzo della webcam del proprio dispositivo, smartphone o pc, monitora l’allenamento e invia in tempo reale suggerimenti e correzioni. Inoltre, tutti i dati e i progressi vengono analizzati ed elaborati per fornire una scheda di allenamento davvero su misura. Ad oggi, l’applicazione principale è nel mondo del fitness e dello yoga, ma l’obiettivo è quello di creare esperienze personalizzate in ogni attività sportiva.

ALIMENTAZIONE E FITNESS, UN CONNUBIO PERFETTO

Rispettando a pieno l’obiettivo primario di una vita sana e attiva, Eathlon punta, invece, a innovare il settore della nutrizione personalizzata offrendo un servizio completamente digitalizzato ad aziende e utenti finali. Il cuore tecnologico di questo progetto è un software che utilizza un complesso algoritmo sviluppato internamente e di proprietà che genera piani alimentari ad-hoc, elaborando centinaia di dati e regole nutrizionali della Dieta Mediterranea e dell’Alimentazione Funzionale.

Con un approccio più B2B, la start up Fitprime punta a diventare la principale piattaforma di servizi di welfare aziendale rivolta al benessere della persona. Infatti, consente alle persone di tenersi in forma sia in palestra, geolocalizzando il centro sportivo più vicino, sia casa, con allenamenti virtuali. Inoltre, mette a disposizione una sezione “Nutrition” che consente di creare un piano alimentare su misura insieme a nutrizionisti esperti.

Come aiutare il management delle organizzazioni sportive – Alcune delle start up in scena a RiminiWellness offrono anche un supporto concreto alle organizzazioni sportive, aiutandole a ottimizzare la gestione di centri sportivi, palestre e studi di personal training. In questo contesto si inserisce Your Personal Trainer, una piattaforma gratuita che consente a clienti e professionisti di conoscersi ma, soprattutto, consente loro di prenotare on-demand spazi riservati e attrezzati per rendere l’esperienza di allenamento davvero unica. Gli studi di personal training sono prenotabili ed accessibili tramite l’APP YP Trainer, sono allestiti per diverse discipline, dallo yoga e pilates all’allenamento funzionale e sono automatizzati grazie alla domotica. Rimanendo sempre nell’ambito del management delle organizzazioni sportive, Sportclubby punta a diventare la piattaforma di riferimento per il booking di sport e benessere. Infatti, questa start up ha creato un gestionale innovativo che permette di controllare al meglio il centro sportivo, lo studio, la palestra e qualsiasi attività che necessiti di una prenotazione: dalla gestione degli accessi direttamente dallo smartphone all’ottimizzazione delle spese di utenze del centro sportivo con la domotica collegata alle prenotazioni. Inoltre, per l’utente finale Sportclubby ha creato un’app che permette, con la stessa esperienza, di prenotare qualsiasi attività sportiva, di organizzare partite ed attività con gli amici, impostare il proprio livello e progredire in base ai risultati ottenuti.

Esperienze fitness che uniscono il gaming – Al corporate well-being si rivolge anche Trainect che punta su un’app gamificata per incentivare in modo semplice e divertente attività rivolte al benessere psicofisico, premiando i miglioramenti con attività di charity. Attraverso una visione olistica, la start up romana vuole rendere virtuose tutte le iniziative che ruotano intorno al prendersi cura di sé, delle persone che si hanno intorno e dell’ambiente circostante. Un approccio simile è quello proposto anche da Healthy Virtuoso, che incentiva le persone ad adottare uno stile di vita salutare, stimolandole a migliorare le proprie abitudini tramite strumenti di loyalty, gamification e premialità, sfidando anche amici e colleghi.