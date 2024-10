IEG presenta KEY-The Energy Transition Expo: “Il futuro sostenibile prende vita”

A marzo 2025 si svolgerà la nuova edizione di KEY – The Energy Transition Expo, evento di riferimento sulla transizione e l’efficienza energetica, organizzato da IEG Italian Exhibition Group. La manifestazione si terrà alla Fiera di Rimini e si presenta con un aumento della superficie espositiva, un layout ridisegnato per favorire il networking e la partecipazione internazionale. Si prevede un incremento del 20% nel numero di espositori, confermando l’interesse globale per l’evento. Il programma include spazi su innovazione, competenze green, agrivoltaico, comunità energetiche rinnovabili e mobilità elettrica, con un’attenzione particolare a temi emergenti come nucleare e Intelligenza Artificiale.

KEY 2025 punta a consolidare la sua posizione di hub globale per tutti gli attori della transizione energetica, favorendo dialogo e collaborazione con le istituzioni per accelerare la decarbonizzazione. L’evento si rivelerà fondamentale per aziende e professionisti che desiderano ottimizzare i consumi energetici e ridurre l’impatto ambientale, presentando tecnologie e soluzioni all’avanguardia.

Il nuovo layout dell’evento prevede oltre 90.000 mq di superficie espositiva, con l’apertura dell’ingresso Ovest e un aumento dei padiglioni da 16 a 20, evidenziando sette settori chiave: solare e fotovoltaico, eolico, idrogeno, energy storage, efficienza energetica, mobilità elettrica e città sostenibili. Vi saranno anche spazi dedicati a progetti trasversali e opportunità di networking. La nuova configurazione mira a massimizzare le sinergie tra le aree tematiche per migliorare l’esperienza di visita.

Tra le novità spicca l’area HYPE – Hydrogen Power Expo, focalizzata sull’importanza dell’idrogeno nella transizione energetica e Su.port – Sustainable Ports for Energy Transition, incentrata sull’elettrificazione dei porti per ridurre le emissioni.

Un’iniziativa innovativa è rappresentata da Green Jobs & Skill, che favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore green, offrendo opportunità di formazione per studenti e giovani lavoratori e permettendo alle aziende di reclutare talenti. Infine, è prevista una Call for Papers per approfondire le tematiche delle energie rinnovabili e la transizione energetica, i cui lavori selezionati saranno pubblicati su una nuova rivista scientifica. Prima di KEY, si svolgerà anche l’evento B2B KEY CHOICE dedicato ai Power Purchase Agreements.