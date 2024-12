Oggi è stata pubblicata la notizia del ritiro di uno studio del 2020, apparso sull’International Journal of Antimicrobial Agents, che aveva sollevato entusiasmo per l’idrossiclorochina come potenziale trattamento per il Covid-19. L’articolo, guidato da Philippe Gautret dell’Hospital Institute of Marseille Mediterranean Infection (IHU), sosteneva che il farmaco, un antimalarico, potesse ridurre i livelli virali nei pazienti e fosse più efficace se combinato con l’antibiotico azitromicina. L’entusiasmo per questo studio era alimentato anche dall’allora direttore dell’IHU, Didier Raoult, e dal sostegno dell’allora presidente USA, Donald Trump.

Tuttavia, scienziati hanno espresso preoccupazioni riguardo alla validità dei risultati, puntando l’attenzione sulla dimensione limitata del campione, composto da soli 36 pazienti, e sulla veloce revisione paritaria: l’articolo è stato presentato il 16 marzo e pubblicato solo quattro giorni dopo. La consulente scientifica Elisabeth Bik ha evidenziato sul suo blog che sei pazienti erano stati esclusi dallo studio, il che avrebbe potuto distorcere i risultati a favore dell’idrossiclorochina. Studi successivi hanno dimostrato che il farmaco non offriva benefici ai pazienti con Covid-19.

In un’indagine di Elsevier, è emerso che non era chiaro se i ricercatori avessero ottenuto l’approvazione etica per lo studio prima di reclutare i pazienti, né se questi avessero fornito il consenso informato per l’uso dell’azitromicina, che non rientrava nelle terapie standard in Francia all’epoca. Tre degli autori hanno espresso il desiderio di non essere più associati all’articolo, mentre Gautret e altri autori non hanno accettato il ritiro. Fino ad oggi, 32 articoli pubblicati da autori dell’IHU sono stati ritirati, 28 dei quali co-firmati da Raoult, e 243 contengono dichiarazioni di preoccupazione.

La Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique ha dichiarato che il ritiro era atteso da 4 anni e ha considerato lo studio ritirato come una “pietra angolare” di uno scandalo che ha coinvolto milioni di persone che hanno assunto l’idrossiclorochina inutilmente, esponendole a gravi effetti collaterali. La società scientifica ha sottolineato l’importanza di basare la prescrizione di medicinali su prove solide di efficacia, specialmente in tempi di crisi sanitaria.