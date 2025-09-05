Idropulitrice Cecotec HydroBoost 2000 – Potenza 2000W, 150 bar

🔥 Offerta Amazon

Cecotec Idropulitrice ad alta pressione HydroBoost 2000 Car&Garden Pro. 2000 W, casa, giardino o auto, portata max 450 l/h, 150 bar di pressione max, pompa in alluminio, raggio d’azione 14m

Scopri l’idropulitrice Cecotec HydroBoost 2000, il tuo alleato ideale per la pulizia di casa, giardino e auto. Con una potenza impressionante di 2000 W, è progettata per affrontare anche le macchie più ostinate con una pressione massima di 150 bar, garantendo risultati rapidi ed efficaci.

Grazie alla sua portata massima di 450 litri all’ora, potrai pulire superfici ampie in minor tempo, sia che si tratti di terrazze, balconi o cordoli della piscina. La bottiglia del sapone in schiuma è regolabile, permettendoti di scegliere il giusto livello di pulizia per ogni superficie.

La robusta pompa HardPump in alluminio assicura un’affidabilità superiore rispetto alle normali pompe in plastica, riducendo il rischio di affaticamento e aumentando la durata del prodotto. Il manico di grandi dimensioni facilita il trasporto, mentre il raggio d’azione di 14 metri ti offre la libertà di movimento necessaria per ogni tua attività di pulizia.

Vantaggi pratici:

Collegamento rapido e semplice grazie al sistema iClick per il tubo ad alta pressione e la lancia.

Sistema Auto Start-Stop per un controllo ottimale, contribuendo a risparmiare acqua e proteggere il motore.

Non aspettare oltre! Eleva la tua esperienza di pulizia con la Cecotec HydroBoost 2000 e scopri quanto può essere semplice mantenere i tuoi spazi puliti e ordinati. Fai il passo decisivo verso la qualità e l’efficienza!