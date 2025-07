Idrogeno in Europa: ritardi e sfide per il futuro energetico

L’idrogeno sta affrontando difficoltà significative per affermarsi in Europa, con importanti sviluppi recenti che mettono in luce i freni a questo settore. Stellantis ha recentemente deciso di abbandonare la tecnologia delle celle a combustibile, citando l’insufficienza delle infrastrutture di rifornimento, i costi elevati di investimento e la mancanza di incentivi per l’acquisto.

Questa scelta non è isolata e riflette una tendenza più ampia, con vari Paesi che stanno rivalutando la loro strategia sull’idrogeno a causa di sfide finanziarie e bureaucratiche persistenti. In Italia, si continua a discutere l’argomento grazie al progetto “SouthH2 Corridor”, che prevede il trasporto di idrogeno rinnovabile dall’Africa settentrionale all’Europa, passando per diverse nazioni, incluso il nostro Paese. Questo progetto punta a integrare il mercato europeo dell’idrogeno e sostenere la decarbonizzazione. Tuttavia, al momento non ci sono infrastrutture fisiche pronte all’uso, con la strategia nazionale sull’idrogeno che richiede un lungo periodo di sviluppo.

Anche in Germania si registrano difficoltà, come evidenziato dal report Hydrogen Compass, che documenta lo stallo di vari progetti, compreso un importante impianto a Brema. Dopo il ritiro di ArcelorMittal, il progetto ha subito un’interruzione nonostante l’assegnazione di fondi statali. La compagnia Ewe ha fatto appello per riforme urgenti in ambito burocratico e di investimento.

Nel Regno Unito, la compagnia Air Products ha congelato un importante progetto per un terminale di importazione di ammoniaca verde e idrogeno, già autorizzato, a causa di mancanza di supporto politico e finanziario. Tuttavia, vi sono iniziative come quella di ITM Power, che continua a sviluppare un progetto per la fornitura di idrogeno sotto un programma governativo, pianificando di avviare l’impianto entro il 2029.