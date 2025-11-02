Idraulico Jr a Milano – Crescita Professionale Garantita!

Titolo lavoro: IDRAULICO JR
Azienda: MAW
Descrizione lavoro:
Cerchiamo un Termo-idraulico industriale per un’azienda situata nei pressi di Arsiero. Il candidato dovrà occuparsi della manutenzione e installazione di sistemi idraulici e termici, e deve possedere competenze in ambito elettromeccanico. È richiesta disponibilità a lavorare con orario diurno. Offriamo un contratto di lavoro con condizioni vantaggiose per il profilo idoneo.
Località: Arsiero, Vicenza
Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:51:18 GMT
