Idraulico Esperto Cercasi a Milano: Stipendio Competitivo e Crescita Professionale

Titolo lavoro: Idraulico Esperto



Azienda: NTWK



Descrizione lavoro:

Cerchiamo un idraulico professionista con esperienza nella fornitura di servizi personalizzati ai clienti. La figura dovrà gestire l’installazione, la riparazione e la manutenzione di impianti idraulici, garantendo sempre elevati standard di qualità. È richiesta una formazione specifica nel settore, oltre a competenze pratiche e capacità di problem solving. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante e possibilità di crescita professionale, insieme a un pacchetto retributivo competitivo.



Località: Martellago, Venezia



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:54:41 GMT

