18.3 C
Roma
venerdì – 17 Ottobre 2025
Lavoro

Idraulico Esperto Cercasi a Milano: Stipendio Competitivo e Crescita Professionale

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Idraulico Esperto

Azienda: NTWK

Descrizione lavoro:
Cerchiamo un idraulico professionista con esperienza nella fornitura di servizi personalizzati ai clienti. La figura dovrà gestire l’installazione, la riparazione e la manutenzione di impianti idraulici, garantendo sempre elevati standard di qualità. È richiesta una formazione specifica nel settore, oltre a competenze pratiche e capacità di problem solving. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante e possibilità di crescita professionale, insieme a un pacchetto retributivo competitivo.

Località: Martellago, Venezia

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:54:41 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Smettere di fumare migliora la salute cognitiva nel Regno Unito
Articolo successivo
Tragedia in carcere: Alhagie Konate e la lotta alla tubercolosi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.