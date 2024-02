Idraulico amante di Ciao Darwin: ecco chi è e dove l’abbiamo già visto

Ieri sera a Ciao Darwin si sono sfidati gli amanti (capitanati da Alex Belli) e i cornuti (rappresentati da ‘bella papata’ Anna Pettinelli). Durante il momento del dibattito, per la squadra dell’ex gieffino e santo patrono della chimica artistica è intervenuto anche un idraulico di Napoli che ha rivelato che durante le riparazioni ‘tutto può accadere’: “Ho 33 anni, vengo da Napoli e faccio l’idraulico. Sono un amante! Un amante! Vorrei dire una cosa a tutti loro. Questi che parlano di amore pulito, amore, ti amo, sei la mia vita. Quando noi veniamo chiamati dalle vostre moglie per una riparazione, voi dove state? Sì Paolo succede. Non sono solo film anni 70, tutto può succedere. Se io risolvo il tubo guasto? Eh, già, esatto“.

Pronti a rompere il tubo dell’acquaio? Nel dubbio io vi lascio il nome del bel biondino: Sebastiano Iorio (sebastianoiorio90 su Insatgram).

Idraulico e Napoletano. Madre di Jean Claude direbbe OOOOOOOOOOOAAAAAAAA#CiaoDarwin pic.twitter.com/DC51uuaPwl — Mario Grande (@MarioLivPope) February 2, 2024

Idraulico di Ciao Darwin: dove l’abbiamo già visto.

Sebastiano Iorio nel 2016 ha partecipato a Mister e Miss Athena Lemnia 2016 ed è stato eletto Mister Emanagement, con l’occasione ha rilasciato un’intervista a Di Tutto Magazine ed ha rivelato di aver partecipato a Uomini e Donne e di sognare il mondo dello spettacolo.