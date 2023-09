Idoove iShareiOS Adattatore per display HDMI wireless per iPhone, Display Dongle to TV, 5G Wifi HDMI adattatore connettore fino a 10m supporto Airplay per iPad, streaming Youtube a TV

[Installazione semplice, nessuna APP necessaria] Basta collegare, collegare il telefono al WiFi o ai dati cellulari e avviare il mirroring. Nessuna app o driver, plug and play.[Aggiorna la tua TV a meno costo] Specchia lo schermo del tuo iPhone e trasforma la tua TV in una smart TV. Collega il dongle HDMI wireless iShare alla porta HDMI del televisore e alimentalo quindi goditi il tuo intrattenimento preferito sulla TV con un semplice tocco dal telefono. Guarda spettacoli, ascolta playlist e altro ancora.[Trasferimento wifi ad alta velocità 5G fino a 10 M] Questo adattatore HDMI wireless per iPhone può supportare fino a 10 m di distanza lontana senza barriere e trasferimento rapido wifi 5G (WiFi: 802.11a/b/g/ac 2.4G/5GHz), che garantisce un’esperienza di visione video stabile e gioco con amici e famiglie senza ritardi.[Non compatibile con le app a pagamento] Non compatibile con le app con video “HDCP” a causa della protezione del copyright come Netflix, DIRECTV, HULU, Comcast TV, Xfinity, Vudu e altre app che devono iscriversi e pagare per guardare. Ci sarebbe un suono ma nessuna immagine.

€22,99