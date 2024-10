IDNTT acquisisce il 100% di Take

IDNTT, una content factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, ha ufficialmente acquisito il 100% del capitale sociale del gruppo Take, un’altra content factory italiana. Take possiede inoltre il 60% della società Cantiere, che si occupa di relazioni pubbliche e media relations. L’acquisizione di Take rappresenta la terza operazione di acquisizione realizzata da IDNTT nel 2024, dopo quelle di C41 e RealLife Television.

Oltre a queste acquisizioni, IDNTT ha anche avviato la re-istituzione di IDNTT+ per entrare nel settore dei videogiochi. Inoltre, ha sviluppato STAR KITCHEN attraverso la controllata In-Sane in joint venture con KUIRI, mirata a entrare nel settore del FOOD & BEVERAGE, sfruttando i contenuti dei content creator.

Queste mosse strategiche permettono a IDNTT di espandere la propria offerta e raggiungere nuovi mercati, posizionandosi come un attore significativo nel panorama della produzione di contenuti multicanale e nei servizi di comunicazione.