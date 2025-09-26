20.6 C
Roma
venerdì – 26 Settembre 2025
Tecnologia

Identità e tecnologia all’Internet Festival di Pisa

Da StraNotizie
Identità e tecnologia all’Internet Festival di Pisa

PISA – Chi siamo quando ci riflettiamo nello schermo dello smartphone? Cosa rimane della nostra identità quando algoritmi e intelligenza artificiale anticipano le nostre azioni? Come possiamo indirizzare lo sviluppo tecnologico per valorizzare la nostra umanità?

Questi interrogativi saranno al centro della 15ª edizione di Internet Festival – Forme di Futuro, che si svolgerà a Pisa dal 9 al 12 ottobre, sotto la direzione di Claudio Giua. L’evento mira a esplorare il legame tra società e innovazione digitale, dedicando quattro giorni alla sfida etica del nostro tempo attraverso il tema dell’“Identità”. Il festival comprenderà una serie di eventi con quasi 100 ospiti nazionali e internazionali, che si svolgeranno in 13 luoghi simbolici della città, tra cui università, musei e cinema, con la partecipazione anche del Teatro Verdi.

Tra gli ospiti più attesi figurano:

  • Riccardo De Gaudenzi, ex capo del Dipartimento di Ingegneria elettrica dell’Agenzia Spaziale Europea, che discuterà delle connessioni satellitari e del sistema Starlink.
  • Adriano Bacconi, esperto di match analysis, che approfondirà le nuove frontiere del calcio.
  • Vera Gheno, sociolinguista, che parlerà del linguaggio dell’era social.
  • Stefano Nazzi, autore del popolare podcast “Indagini”.
  • Fumettibrutti, con un reading su “Identità e integrità”, raccontando il suo percorso di ricostruzione identitaria.
  • Espérance Hakuzwimana, autrice di Tra i bianchi di scuola, che esplora identità e radici nella popolazione studentesca italiana.

Molti eventi saranno aperti al pubblico con ingresso libero, per riflettere su come l’identità, nell’era digitale e dell’intelligenza artificiale, risulti sempre più fluida e in continua evoluzione.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Festival Back TO Bach: emozioni barocche a Torino
Articolo successivo
Venezia: giovani talenti al Festival del Cinema con Canon
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.