Identità e tecnologia all’Internet Festival di Pisa

PISA – Chi siamo quando ci riflettiamo nello schermo dello smartphone? Cosa rimane della nostra identità quando algoritmi e intelligenza artificiale anticipano le nostre azioni? Come possiamo indirizzare lo sviluppo tecnologico per valorizzare la nostra umanità?

Questi interrogativi saranno al centro della 15ª edizione di Internet Festival – Forme di Futuro, che si svolgerà a Pisa dal 9 al 12 ottobre, sotto la direzione di Claudio Giua. L’evento mira a esplorare il legame tra società e innovazione digitale, dedicando quattro giorni alla sfida etica del nostro tempo attraverso il tema dell’“Identità”. Il festival comprenderà una serie di eventi con quasi 100 ospiti nazionali e internazionali, che si svolgeranno in 13 luoghi simbolici della città, tra cui università, musei e cinema, con la partecipazione anche del Teatro Verdi.

Tra gli ospiti più attesi figurano:

Riccardo De Gaudenzi , ex capo del Dipartimento di Ingegneria elettrica dell’Agenzia Spaziale Europea, che discuterà delle connessioni satellitari e del sistema Starlink.

, ex capo del Dipartimento di Ingegneria elettrica dell’Agenzia Spaziale Europea, che discuterà delle connessioni satellitari e del sistema Starlink. Adriano Bacconi , esperto di match analysis, che approfondirà le nuove frontiere del calcio.

, esperto di match analysis, che approfondirà le nuove frontiere del calcio. Vera Gheno , sociolinguista, che parlerà del linguaggio dell’era social.

, sociolinguista, che parlerà del linguaggio dell’era social. Stefano Nazzi , autore del popolare podcast “Indagini”.

, autore del popolare podcast “Indagini”. Fumettibrutti , con un reading su “Identità e integrità”, raccontando il suo percorso di ricostruzione identitaria.

, con un reading su “Identità e integrità”, raccontando il suo percorso di ricostruzione identitaria. Espérance Hakuzwimana, autrice di Tra i bianchi di scuola, che esplora identità e radici nella popolazione studentesca italiana.

Molti eventi saranno aperti al pubblico con ingresso libero, per riflettere su come l’identità, nell’era digitale e dell’intelligenza artificiale, risulti sempre più fluida e in continua evoluzione.