Identità e Retroscena dei Mafiosi Intercettati

Negli ultimi giorni, intercettazioni hanno svelato attacchi mafiosi contro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riguardo al 41-bis e all’ergastolo ostativo. I boss hanno espresso preoccupazione per le politiche restrittive del governo, criticando il mantenimento del carcere duro e la rigidità delle norme sull’ergastolo ostativo, che impedisce ai condannati per mafia di beneficiare di sconti di pena. Tra i mafiosi intercettati figurano Salvatore Inzerillo e Filippo Filiberto, noti esponenti della criminalità organizzata siciliana. In particolare, Filiberto ha definito Meloni “una disonorata fascista”, lamentandosi del 41-bis.

Inzerillo, appartenente alla storica famiglia mafiosa Inzerillo, è noto per attività criminali legate al traffico di droga ed estorsioni. Meloni ha risposto su social media, affermando di aver letta le intercettazioni e sottolineando che i boss si scagliano contro di lei e il governo per non aver alleggerito le restrizioni. Ha ribadito il suo impegno totale nella lotta alla mafia, confermando che il 41-bis e l’ergastolo ostativo sono fondamentali e che non ci saranno cedimenti nei confronti della criminalità organizzata.

Il 41-bis è un regime carcerario restrittivo con misure speciali per detenuti di mafia e terrorismo, mentre l’ergastolo ostativo esclude i benefici penitenziari per i condannati per mafia se non collaborano con la giustizia. La differenza principale tra i due strumenti è che il primo riguarda il trattamento carcerario, mentre il secondo concerne l’accesso a benefici di pena. Meloni ha affermato che il governo continuerà a combattere senza compromessi.