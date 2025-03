Identità e bellezza come cifra della Nazione

Lo “Spazio Cultura” di Fratelli d’Italia si terrà a Firenze il 14 e 15 marzo, presso il teatro Niccolini. L’iniziativa è stata presentata in Senato dai capigruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami, accompagnati da Francesco Filini e Federico Mollicone. Malan anticipa che l’evento mostrerà i risultati del lavoro svolto dal governo e dalle relative commissioni. Mollicone sottolinea l’importanza del confronto con artisti e custodi dei beni culturali, promettendo dialogo e valorizzazione.

Il programma, ricco di panel e interventi, prevede la partecipazione di altissimi esponenti politici come il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e artisti noti come Mogol, Beatrice Venezi e Marco Masini. Le attività iniziano il 14 marzo alle 15 con saluti istituzionali da parte di rappresentanti locali e interventi di peso come quelli di Federico Mollicone e Arianna Meloni. Il primo panel tratterà del valore della cultura italiana, mentre il secondo esplorerà il mondo dello spettacolo.

La serata si concluderà con una discussione sul futuro delle città legato all’innovazione e identità, con relatori di spicco tra cui sindaci e dirigenti di prestigiosi musei. La seconda giornata del 15 marzo inizierà alle 10, focalizzandosi su tematiche di etica nelle arti e cinema, con interventi di esperti del settore. L’evento si chiuderà con un’intervista al ministro Giuli, evidenziando il ruolo della cultura nel racconto dell’Italia. I temi trattati intendono promuovere una riflessione sulla cultura come risorsa fondamentale per l’identità italiana.