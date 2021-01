Parole come identità di genere e orientamernto sessuale non sempre vengono usate correttamente.Nella maggior parte dei casi, vengono confuse. La formazione dell’idenità di genere è infatti uno dei primi fattori di identificazione e di solito inizia da bambini, tra i 3 e i 4 anni, ma il modo in cui ci identifichiamo non è in alcun modo collegato alla sessualità. Quando parliamo di orientamento sessuale invece ci riferiamo all’attrazione sessuale: sentimenti diretti verso persone dello stesso genere, del genere opposto, di entrambi i generi. L’adolescenza è il periodo della vita in cui un individuo comincia a comprendere il suo orientamento sessuale.

Identità di genere, si può percepire il senso di sé in ogni tempo della vita