Identità dei Parcheggiatori Abusivi a Napoli: Guadagni Fino a 3500 Euro secondo la Rivelazione di Borrelli

Il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli analizza il fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Napoli e in altre città italiane, soprattutto nel Sud, dove questi soggetti tormentano gli automobilisti. Spesso collegati ai clan mafiosi, i loro guadagni possono raggiungere i 3.500 euro al mese, completamente esentasse. Borrelli, attivo nella lotta contro questo reato da decenni, racconta che i parcheggiatori, per evitare di lavorare sette giorni su sette, si avvalgono di extracomunitari come sostituti nei giorni di riposo.

Il reddito di un parcheggiatore abusivo oscilla tra 1.500 e 3.500 euro al mese. Molti di loro reinvestono i guadagni in attività legittime come B&B, mantenendo però un profilo di nullatenente, il che consente loro di beneficiare di agevolazioni fiscali e sociali. Michele Ortone, ex camorrista, rivela i legami tra i parcheggiatori e i clan mafiosi, specificando le zone di Napoli controllate da diverse organizzazioni criminali.

Le sanzioni previste per l’attività abusiva vanno da 769 a 3.095 euro, ma i nullatenenti non sono obbligati a pagare. Inoltre, la confisca dei guadagni illeciti è sempre prevista in caso di recidiva o di commissione di reati più gravi. Nonostante ciò, denunciare i parcheggiatori abusivi non sempre porta risultati positivi. Viene citato il caso di una ragazza palermitana, che, dopo aver denunciato un posteggiatore aggressivo, ha vissuto un’odissea giudiziaria di anni, subendo stress e ritorsioni.