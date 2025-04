Identificazione e trasferimento in un centro di rimpatrio

Il 23 aprile, la Polizia di Stato di Padova ha denunciato e accompagnato un giovane tunisino al CPR di Gradisca d’Isonzo dopo un intervento nel quartiere Arcella. Le forze dell’ordine sono state chiamate intorno a mezzogiorno a causa di una segnalazione di aggressione avvenuta di fronte a una scuola media. Un passante aveva notato un litigio tra un gruppo di ragazzi nordafricani, che si erano poi dispersi.

Una professoressa dell’istituto ha tentato di avvicinarsi al gruppo per invitarli a lasciare l’area e ha scattato una foto, ma uno dei giovani l’ha spinta, facendole cadere il cellulare, poi recuperato. L’insegnante ha sporto querela per l’accaduto. Nel frattempo, la Polizia ha rintracciato un giovane che corrispondeva alla descrizione fornita e lo ha accompagnato in Questura. Si trattava di un 18enne tunisino già noto alle forze dell’ordine per un’aggressione avvenuta nel febbraio 2025, quando aveva colpito un cittadino albanese con un coltello insieme ad altri due connazionali.

Dopo aver verificato la sua posizione irregolare nel territorio nazionale, le autorità hanno disposto il suo allontanamento definitivo. Le indagini sono in corso per identificare gli altri membri del gruppo coinvolti nell’aggressione all’insegnante. Questo episodio evidenzia le problematiche di sicurezza e ordine pubblico nei quartieri cittadini, dove situazioni di conflitto tra giovani possono sfociare in episodi violenti.