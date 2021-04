C’è una proteina, che si chiama SNAI2, che quando è superespressa, cioè quando è presente in quantità eccessiva, impedisce ai precursori delle cellule dei muscoli di maturare, di differenziarsi e diventare fibre muscolari, come in effetti dovrebbero. E che li spinge invece, al contrario, a moltiplicarsi senza sosta, e poi a diffondersi, e poi a migrare, dando origine al rabdomiosarcoma una forma di cancro che rappresenta il 7-8% di tutti i tumori solidi dei bambini.

Lo hanno scoperto i ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma in collaborazione con il Greehey Children’s Cancer Research Institute di San Antonio in Texas e con il National Cancer Institute di Bethesda nel Maryland, aprendo la strada a nuovi trattamenti contro. I risultati del lavoro sono pubblicati su Nature Communications.

Di cosa parliamo

Il rabdomiosarcoma è un sarcoma dei tessuti molli, cioè uno di quei tumori che si sviluppano a livello di muscoli, tessuto, adiposo o connettivo. All’origine c’è la trasformazione in senso tumorale dei rabdomioblasti, le cellule da cui originano i muscoli scheletrici volontari. È il tipo più frequente di sarcoma dei tessuti molli nei bambini e negli adolescenti, cioè tra zero e 19 anni. In questa fascia di età la malattia rappresenta il 2 % dei casi di tumore e il 36 % dei tumori maligni dei tessuti molli. La malattia ha un andamento bimodale, cioè ha due picchi di incidenza, il primo fra i 2 e i 6 anni e il secondo fra i 10 e i 18. Se al momento della diagnosi il tumore è localizzato, cioè non ha invaso altre sedi distanti da quella di origine, la prognosi è buona. I tumori già metastatici invece tendono a recidivare e a non rispondere alla terapia convenzionale, e in questi casi la sopravvivenza a 5 anni può essere anche inferiore al 30% (fonte: Airc e Opbg).

La scoperta

Nel rabdomiosarcoma, come dicevamo, SNAI2 è overespressa, cioè ce n’è tanta, ce n’è di più di quanta ce ne dovrebbe essere. Questo per via di un’altra proteina, la MYOD, che promuove la trascrizione, cioè la produzione, di SNAY2. Ma quali sono i rapporti tra queste due molecole? “Nel corso della vita embrionale c’è una fase in cui le cellule che diventeranno muscoli, o altri tessuti, devono aumentare di numero, ed è la fase proliferativa – spiega Rossella Rota, biologa dell’Area di ricerca di genetica ed epigenetica dei tumori rari dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, e tra i firmatari del paper -. Quando queste cellule raggiungono un certo numero il processo proliferativo rallenta e cominciano a differenziarsi cioè ad acquisire le caratteristiche del tessuto che andranno a formare, in questo caso quello muscolare. Durante la fase proliferativa MYOD stimola i geni della proliferazione, tra cui quello di SNAI2. Poi, in seguito, MYOD, che è una molecola fondamentale per lo sviluppo dei muscoli, smette di farlo e attiva i geni del differenziamento, cioè quelli che spingono le cellule a maturare. Ecco, nel rabdomiosarcoma questo passaggio su SNAI2 non c’è: MYOD continua a stimolare il gene di SNAY2 anche quando inizia ladifferenziazione. Di conseguenza la proliferazione continua”.

I bambini / Napoli

La competizione

“Oltre a questo – continua la ricercatrice – abbiamo scoperto che SNAI2 e MYOD competono tra loro per legarsi a una stessa regione del DNA, in particolare la regione sulla quale sono localizzati i geni del differenziamento. Ma una volta lì MYOD stimola questi geni, mentre SNAI2 li sopprime. In altri termini per colpa di SNAI2 i rabdomioblasti non diventano cellule muscolari, ma continuano a proliferare, e quindi a migrare, e quindi a colonizzare altre sedi, cioè si trasformano in tumore”.

Il tour / Piemonte

Che SNAI2 inibisce il differenziamento cellulare e che è coinvolta nello sviluppo di altri tumori si sapeva già. Quello che però fino ad oggi non era noto è che questa proteina fosse coinvolta nel rabdomiosarcoma. Gli autori del paper con questo lavoro hanno dimostrato che SNAI2 è molto più presente nei campioni di rabdomiosarcoma che non nei tessuti muscolari sani e in altri tipi di tumori e hanno scoperto come la sopravvivenza delle cellule di rabdomiosarcoma è strettamente legata alla sua presenza.

Le possibilità terapeutiche

Ma tutto questo cosa significa i termini di cura? In che modo questa scoperta può raggiungere, partendo dal laboratorio, il letto dei giovani pazienti?

“Per il rabdomiosarcoma localizzato, oggi la terapia è chirurgica, quando invece il tumore è metastatizzato il trattamento è multimodale – riprende Rota – cioè consiste nell’intervento chirurgico, nella radioterapia e nella chemioterapia. I farmaci che abbiamo disposizione non danno però sempre buoni risultati, per questa ragione c’è molta ricerca sul rabdomiosarcoma. Si cercano nuovi bersagli per colpire la malattia con più armi insieme, mettendo in atto strategie combinate”.

L’archistar / Bologna

Un nuovo bersaglio e tre possibili approcci

SNAI2 è quindi un nuovo bersaglio “Proprio così. Noi abbiamo trovato un nuovo bersaglio: spegnendo il gene SNAI2 abbiamo visto infatti che le cellule tumorali, sia in coltura che nei modelli animali, rispondono di più alle terapie convenzionali”, chiarisce la ricercatrice. “Ma oltre a questo abbiamo anche scoperto che la proteina SNAI2 è coinvolta nell’attività di RUSH, un oncogene che quando è mutato è capace di dare origine a diverse forme di cancro. Ecco, noi abbiamo visto che agendo su SNAI2 abbattiamo in parte anche l’attività oncogenica di RUSH. Questa in prospettiva rappresenta una seconda via su cui si può intervenire”. Ce né anche una terza? “C’è anche una terza possibilità: come abbiamo detto SNAI2 si lega al DNA per inibire i geni del differenziamento. Oggi non abbiamo a disposizione farmaci capaci di bloccare i fattori che si legano alla doppia. Tuttavia ci sono, sebbene siano ancora in fase di studio preclinico, alcune molecole che sono grado di farlo. Questo è altro possibile approccio”.