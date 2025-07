IdentifAI: la tecnologia che combatte i deepfake in Italia

IdentifAI è una startup italiana che si propone di combattere la diffusione dei contenuti falsi generati dall’intelligenza artificiale. Fondata da Marco Ramilli e Marco Castaldo, l’azienda ha sviluppato una tecnologia in grado di identificare con grande precisione se un’immagine, un video o un file audio sia stato creato o alterato tramite strumenti di IA generativa, oppure se siano il prodotto dell’intervento umano.

Nel giro di meno di un anno dal primo finanziamento di 2,2 milioni di euro, IdentifAI ha raccolto ulteriori 5 milioni in un nuovo round di investimento guidato da United Ventures, un fondo di venture capital italiano focalizzato sull’innovazione. Grazie a questo nuovo capitale, la startup intende rafforzare la propria presenza a livello internazionale, con piani di espansione in Europa e negli Stati Uniti, dove conta già un team altamente qualificato. Le risorse saranno destinate anche ad intensificare le attività di ricerca e sviluppo, migliorando ulteriormente la capacità del sistema di distinguere tra contenuti autentici e artificiali.

Il contesto di riferimento per IdentifAI è complesso. Secondo uno studio delle Nazioni Unite, il mercato dell’intelligenza artificiale è destinato a crescere significativamente nei prossimi dieci anni. Anche una ricerca di Deloitte mostra che la diffidenza degli utenti verso le informazioni online è aumentata, con gran parte degli intervistati preoccupata per i contenuti sintetici.

La tecnologia di IdentifAI si propone di diventare uno standard per la trasparenza nel digitale, fornendo a media, istituzioni e utenti gli strumenti necessari per valutare l’autenticità dei contenuti. Attualmente, l’azienda è in trattativa con diversi attori del settore per ampliare la propria portata, evidenziando l’importanza crescente di strumenti che assicurino maggiore sicurezza e verità nell’era dell’intelligenza artificiale.