Iddì: Voci Nuove e Degustazioni a Villa Romana

Giovedì 26 giugno alle 18:30, Villa Romana di Realmonte ospiterà un evento della serie “Iddì – Voci Itineranti”, un’iniziativa culturale dedicata alle nuove prospettive della scena siciliana. L’incontro prevede la partecipazione di tre ospiti significativi.

Martina Riolo, psicoterapeuta, guiderà il pubblico attraverso un’esplorazione delle emozioni e delle relazioni, ponendo l’accento sulla consapevolezza. Dario La Mendola, filosofo, offrirà una riflessione critica sul significato della nostra epoca, stimolando una discussione profonda. Nikolai Prestia, scrittore, presenterà la vulnerabilità dei giovani, un tema spesso trascurato.

L’evento sarà anche caratterizzato da una degustazione di vini offerta da Baglio Pileri, un’azienda vinicola siciliana che promuove la valorizzazione culturale. Questo momento conviviale chiuderà la serata con un brindisi simbolico alla condivisione e alla bellezza dell’incontro.

“Iddì”, che in siciliano significa “loro”, è un progetto concepito per mettere in luce i giovani autori e pensatori dell’isola, favorendo la comunicazione tra il pubblico e le nuove forme di narrazione. L’appuntamento del 26 giugno si inserisce nel “Mosaic summer”, un programma di eventi culturali e artistici organizzato da MariTerra per l’estate 2025, in un contesto unico come il sito archeologico di Villa Romana.

L’iniziativa è promossa da FuoriRiga in collaborazione con MariTerra, con il patrocinio del Parco Valle dei Templi e dei comuni di Agrigento e Realmonte, rientrando nelle attività culturali di Agrigento 2025 – Capitale italiana della cultura. Le grafiche sono curate dall’artista agrigentino Gaetano Vella. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.agrigentonotizie.it