Idaho e il dramma universitario che scuote la comunità

La docuserie “Una notte nell’Idaho: sangue al college” è un nuovo prodotto di Amazon Prime Video che ricostruisce la tragica notte del 13 novembre 2022, quando quattro studenti dell’Università dell’Idaho furono trovati morti in una casa vicina al campus. Attraverso interviste ai familiari, immagini esclusive e riprese in stile noir, la serie esplora il terrore, il trauma e l’assenza di risposte, offrendo un’esperienza profonda e intensa.

La regia è a cura di Liz Garbus e Matthew Galkin, noti per il loro approccio rispettoso nei confronti delle famiglie delle vittime. Prodotta in collaborazione tra Amazon MGM Studios, Skydance Television e Story Syndicate, la serie non è un adattamento diretto del libro di James Patterson e Vicky Ward, ma un racconto documentato che non coinvolge attori: sono i genitori e i familiari reali a raccontare la loro storia, supportati da esperti e testimoni.

“Una notte nell’Idaho: sangue al college” è composta da una sola stagione di quattro episodi, ognuno di circa 43 minuti. Ogni puntata analizza vari aspetti dell’indagine, dall’impatto iniziale agli sviluppi sui social, fino all’arresto del sospettato. Questo formato permette una visione intensa, adatta sia agli appassionati del genere true crime che a un pubblico più ampio.

La serie ha ricevuto un’ottima accoglienza da parte dei media, apprezzata per il suo approccio sensibile e diretto. Ha riacceso il dibattito sul sensationalismo mediatico e il ruolo dei social nelle indagini, provocando intense reazioni emotive tra il pubblico, il quale ha espresso gratitudine per un racconto così umano e toccante.