Ida Platano del Trono Over è la nuova tronista di Uomini e Donne

Ida Platano è entrata nella storia di Uomini e Donne perché è diventata la prima tronista del cosiddetto “trono classico” dopo essere stata per anni protagonista del “trono over”.

“Ho ancora il coraggio di amare e oggi inizierò un nuovo capitolo della mia vita partendo da qui. Qui dove tutto è iniziato. Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Nella vita faccio la parrucchiera e passo gran parte del tempo qui, amo il mio lavoro!” – ha esordito Ida Platano nella clip di presentazione – “Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi ha deciso lui di chiudere. Oggi voglio rimettermi in gioco. Sicuramente non rincorrerò più nessuno! Chi mi vuole mi sta accanto! Sono una romanticona e come in amicizia anche in amore dò tutta me stessa”.