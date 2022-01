La dama di UeD, Ida Platano è sempre molto amata e seguita anche sui social. La donna è sempre pronta a condividere con i suoi fans i momenti più salienti della sua giornata. Ma non solo, spesso coinvolge i followers in dibattiti simpatici come quello di qualche giorno fa. Ida ha chiesto sui social di raccontarle cosa stessero mangiando o avessero mangiato.

Fonte Instagram

Neanche a dirlo che da lì a breve sono state tantissime le risposte e le immagini pervenute. Una carrellata di prelibatezze sono apparse sulla bacheca della dama, tante delle quali hanno scatenato un certo languorino alla donna. Ida risponde così a tutti: “Quando vi ho detto ditemi che cosa state mangiando, beh devo dirvi che sono arrivata a casa e mi avete scatenato una fame” ha ammesso.

Poi la dama sottolinea: “Ho mangiato tutta la notte!”. Ma non va sempre così: Ida delle volte è anche stata presa di mira e spesso criticata e attaccata. Una delle sue ultime storie Istagram è stata protagonista di un pettegolezzo che ha fatto molto infuriare la dama. Quest’ultima aveva mostrato a tutti i regali di natale ricevuti dai suoi fans.

Fonte Instagram

La Platano, in quella occasione, voleva ringraziare uno per uno tutti coloro che avevano riservato un pensiero per lei e suo figlio. Ma i più maliziosi hanno letto in questo gesto solo una voglia di mettersi in mostra, criticando pesantemente la donna anche nel suo ruolo di mamma.

Un attacco che non è di certo passato inosservato alla dama del trono Over di UeD, la quale spiega che il suo non voleva essere un ostentare, ma solo una forma di ringraziamento. Ma non solo: a chi ha criticato il suo ruolo di mamma, con poche ma chiare parole ha risposto: “Mio figlio non si tocca” rimettendo in riga tutte le male lingue.