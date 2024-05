Ida Platano, avete mai visto suo figlio? Spunta uno scatto inedito: la somiglianza con sua mamma è impressionante

Ida Platano, la giovane e attuale protagonista di Uomini e Donne, sta affrontando un momento abbastanza delicato, lo abbiamo visto nelle ultime puntate e con le ultime rivelazioni. Non è solo una situazione che coinvolge il fronte emotivo, data la recente conclusione della sua storia con Alessandro Vicinanza, ma anche riguardo a suo figlio Samuele, bambino ormai giunto al 13esimo anno di età.

Le sue ultime rivelazioni più spassionate sono arrivate al pubblico grazie alla sua ultima intervista a Verissimo, la seguitissima trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Ida Platano ha raccontato di aver cresciuto il figlio praticamente da sola, “dal momento in cui era in grembo fino ad oggi”, sottolineando come sia stato un cammino difficile.

Molti suppongono che il padre di Samuele sia Francesco, l’ex marito di Ida Platano, con cui ha condiviso oltre dieci anni di intensa relazione. Tuttavia, questa ipotesi sarebbe errata, poiché la loro relazione è iniziata quando la tronista aveva solo 16 anni e si è conclusa quando ne aveva 28.

La gravidanza, invece, è arrivata solo due anni dopo, quando Ida aveva già compiuto 30 anni. Nell’intervista, a chiarire per sempre la questione, Ida Platano ha chiarito che Samuele è frutto di una relazione avvenuta dopo la fine del matrimonio con Francesco, una storia conclusa ancor prima della nascita del bambino. Davvero una dinamica amara ma pur sempre portatrice di un bellissimo regalo, appunto, il figlio Samuele.

La tronista ha affrontato da sola la sfida di crescere il suo meraviglioso ragazzo, che quindi non ha mai conosciuto suo padre biologico. Ida Platano ha fatto la coraggiosa scelta di portare avanti la gravidanza senza il sostegno di un partner, un percorso che, seppur carico di difficoltà, è stato affrontato con forza e determinazione.

La protagonista di Uomini e Donne oggi ritiene che sia stata la decisione giusta, poiché Samuele ha avuto un profondo impatto positivo sulla sua vita. Con la sua nascita e la sua crescita ha portato con sé cambiamenti significativi. Il giovane Samuele ha però vissuto la separazione tra Ida e Alessandro Vicinanza in modo forse abbastanza duro. “Mi ha visto piangere e comprende le situazioni insieme a me. Ora è più maturo e capisce rapidamente. A dicembre compirà 13 anni ed è per me come un regalo di Natale”, ha aggiunto Ida Platano.

