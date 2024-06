Ida Di Filippo apre le porte a Ballando con le Stelle: le sue parole

Ida Di Filippo è una delle agenti immobiliari protagoniste di Casa A Prima Vista, nuovo format di RealTime che sta spopolando sul canale. Ospite del podcast Figli Delle Stelle e Del Mistero di Est Radio, ha raccontato com’è stato il primo contatto e il primo incontro con la casa di produzione.

“La casa di produzione ha chiamato un loro referente su Roma perché cercavano agenti immobiliari su Roma. Il mio nome glielo ha fatto un’amica di una mia amica dicendogli ‘chiamatela perché è simpatica’, ma quando mi hanno chiamato ho risposto ‘no grazie’, non pensavo fosse vero. Era la televisione e io pensavo che in televisione prendessero quelle come Belen, tant’è che io avevo proposto di fare il provino via Skype perché non ci credevo e non volevo perdere tempo. Loro hanno insistito per incontrarmi di persona e ho risposto ‘ok vengo in pausa pranzo perché non ho tempo’. Nella mia testa non era vero”.