ID3 – SPECIALISTA NEL COLLAUDO E SVILUPPO SOFTWARE – T436A362609

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: ID3 – ADDETTO AL COLLAUDO E SVILUPPO SOFTWARE – T436A362609



Azienda: ADHR Group



Descrizione del lavoro: ADHR GROUP – Filiale di Altopascio, per azienda produttrice e rivenditrice di componenti e macchine per i settori del Tissue e converting, ricerca:ADDETTO AL COLLAUDO E SVILUPPO SOFTWARELa risorsa inserita si occuperà della programmazione e installazione dei software dei macchinari; della programmazione e aggiornamento interfaccia di sistema; partecipazione a prove FAT/SAT; attività di consulenza e customer service.Requisiti:

Diploma o Laurea in Meccatronica o titoli affini

Conoscenza di base SW e HW di macchinari industriali;

Conoscenza degli schemi elettrici;

Disponibilità a effettuare trasferte.

Orario di lavoro: Full-Time giornaliero dal lunedì al venerdì con flessibilità per il sabato.Luogo di lavoro: Provincia di LuccaSi offre contratto finalizzato all’inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato.Il livello di inquadramento sarà commisurato all’esperienza maturata.Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy sul sito di Adhr Group ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). ADHR GROUP – Agenzia per il lavoro S.p.a. Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I – Aut. Min. prot.n.13/I/0013269.



Luogo: Lucca