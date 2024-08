Icy Subzero e Clara sono la risposta a Tony e Gaia (con meno successo)

Ah

Tutti sanno quando (ah-ah)

Tutti sanno come (ah-ah)

Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente

Dimmi che mi attende, ah-ah

Tutti sanno quello che ho fatto

Tutti sanno ciò che ti ho fatto

Sono solo scuse, siamo soli oppure

Siamo solo frecce in fuga da se stesse

Da soli in mezzo alla città che ora ci sbrana

Rimangono le schegge di due cuori di vetro

Ai lati opposti della strada, la luna spara

Io ti rivedo se guardo indietro, strappo il cielo

Non me ne fotte se sono nel tuo libro nero, non ti credo

Anche stanotte cercami nel ghetto, love

Ghetto, love

Ghetto, yeah-yeah

E non te l’ho mai detto, no

Ghetto, love

Ghetto, yeah-yeah

Baby, sono qui che attendo, tempo

Non lascio tempo al tempo (ah-ah)

Tranquilla, non mi offendo

No, ti cerco, è me che perdo

Red carpet, VIP

Per sfilare coi miei G

Ho la guerra in testa

Però vengo in peace (ah-ah, Icy)

Ti mando in shock, adrenalina

Stop, falla finita

Mentre mi scordo di te (uah)

Io ti rivedo se guardo indietro, strappo il cielo

Non me ne fotte mentre vado via su un mezzo nero, non ti credo

Anche stanotte cercami nel ghetto, love

Ghetto, love

Ghetto, yeah-yeah

E non te l’ho mai detto, no

Ghetto, love

Ghetto, yeah-yeah

Giuro, corro da te come un pazzo

Fosse l’ultima cosa che faccio

Anche stanotte cercami nel ghetto, love

Ghetto, love

Ghetto, yeah-yeah

E non te l’ho mai detto, no

Ghetto, love

Ghetto, Icy

Ghetto, love