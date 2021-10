Arrivare presto. E’ la regola d’oro per affrontare l’ictus cerebrale. In presenza di sintomi, dalla debolezza di un braccio e/o una gamba fino alla bocca tirata da un lato, alle difficoltà di parlare e capire o alla vista che diventa di colpo doppia, bisogna giungere prima possibile al pronto soccorso per una diagnosi e le successive terapie all’interno di un’unità dedicata. Poi, una volta superato l’evento acuto, deve iniziare un percorso riabilitativo su misura per ogni paziente che si trova di fronte ad una patologia capace di interessare più di 150.000 persone in Italia, con poco meno di un milione di soggetti che ne affrontano gli esiti, più o meno invalidanti.

Sportello cuore

La lesione cerebrale, con le sue conseguenze, rappresenta oggi la prima causa di disabilità e purtroppo la carenza d’informazioni rende più difficile per i pazienti sviluppare una riabilitazione su misura con il conseguente recupero che le cure odierne possono offrire. Per rispondere a questa necessità, in occasione della Giornata Mondiale contro l’ictus, prende il via la campagna Strike on Stroke, voluta da ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia cerebrovascolare e realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Ipsen,. Diverse le attività previste dall’iniziativa, che partirà con due ricerche: la prima è rivolta ai neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte. Un’altra indagine invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste si svilupperà una campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk show online. “Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella comunicazione – spiega Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), –, entrambe centrate sui trattamenti fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3 mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità offerte dalla ricerca. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.” “Quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). È complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati quasi a loro stessi.”

Sportello cuore

Ovviamente, la prevenzione attraverso il controllo dei fattori di rischio cardiovascolari e la diagnosi precoce dell’ictus rappresentano la chiave per ridurre il peso dell’ictus cerebrale. L’urgenza nelle cure, in caso di attacco ischemico o emorragico, appare fondamentale per affrontare al meglio la situazione. E quindi torniamo all’inizio. Fate presto, se compaiono sintomi e segni della sofferenza cerebrale. “Quest’anno la World Stroke Organization ha voluto – per l’edizione 2021 della Giornata Mondiale – accendere i riflettori su quanto sia importante il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema “Minutes can save lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni perdita di tempo può causare problemi – ricorda Andrea Vianello, neopresidente di A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Una persona su quattro verrà colpita da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è prezioso”: basti pensare che per ogni secondo che si ritarda dopo l’ictus vengono bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni.”