Ictus nei Giovani: Allerta e Prevenzione Necessaria

Negli ultimi anni, l’ictus cerebrale, tradizionalmente associato all’età avanzata, ha visto un incremento significativo dei casi tra giovani adulti. Secondo Alice Italia Odv, fino al 15% degli ictus colpisce persone tra i 18 e i 50 anni, con una maggiore incidenza nelle donne. Studi in Europa e negli Stati Uniti evidenziano un aumento degli ictus ischemici, correlato a fattori di rischio una volta considerati tipici della terza età, come ipertensione, colesterolo alto, diabete, obesità e tabagismo.

La neurologa Marina Diomedi, esperta in malattie cerebrovascolari, sottolinea che l’aumento dei casi giovanili è dovuto non solo alla scarsa prevenzione, ma anche a comportamenti rischiosi come abuso di alcol e droghe. Questo trend ha conseguenze gravi, aumentando il rischio di disabilità permanente e influendo su vita lavorativa e relazioni sociali.

Tra i principali fattori di rischio per l’ictus giovanile si trovano:

Ipertensione e dislipidemia: spesso non diagnosticate, possono causare placche arteriose. Diabete: in particolare il tipo 2, legato a obesità e cattiva alimentazione. Fumo: il consumo, anche moderato, aumenta significativamente il rischio. Alcol: l’abuso, specialmente il binge drinking, è un crescente fattore di rischio. Droghe: sostanze come cocaina e anfetamine danneggiano i vasi sanguigni. Emicrania con aura: considerata un fattore di rischio indipendente nelle donne sotto i 45 anni.

Per affrontare questa problematica, Alice Italia propone screening specifici per gli under 55 e campagne di sensibilizzazione volte a educare i giovani sull’importanza della prevenzione e a promuovere stili di vita sani.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net