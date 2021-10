Arrivare presto. Perché “Time is Brain”, il tempo è cervello. Riconoscere e trattare precocemente un ictus significa limitare i danni legati alla carenza di sangue e ossigeno ai neuroni. Ma ora c’è di più. Anche in prevenzione, per mettere a punto una protezione mirata e identificare chi può essere più esposto a questo rischio, ci sono segnali d’allarme che possono manifestarsi anche anni prima dell’evento acuto. E bisogna saperli cogliere, attraverso test specifici, capaci di vedere l’accumulo di patologie all’interno del cervello, magari del tutto asintomatiche, ma comunque in grado di predisporre una persona a un maggior rischio.

La via per la prevenzione su misura è tracciata da una ricerca apparsa su Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry e curata dall’équipe di Alis Heshmatollah, dell’Erasmus University Medical Center di Rotterdam. Secondo gli esperti olandesi, infatti, ci sarebbero piccoli cambiamenti già quattro-sei anni (a volte anche di più) prima dell’evento acuto. E ci sarebbero anche test che possono svelare chi è a maggior rischio ben prima che si manifestino i problemi.

La ricerca ha preso in esame la storia clinica dei 14.712 partecipanti allo studio Rotterdam, tra il 1990 e il 2016, controllati ripetutamente negli anni e sottoposti a diversi test. In primis, il Mini Mental State Exam, utilizzato per valutare i problemi di memoria e la gravità della demenza. Poi il test di Stroop, che in pratica verifica la rapidità dell’elaborazione del pensiero. Infine, un esame che misura il coordinamento e la destrezza nei movimenti delle mani, chiamato Purdue Pegboard. Ovviamente, a fianco di questi controlli sono anche state valutate le capacità delle persone di avere una vita indipendente, ivi comprese sia la possibilità di curare autonomamente l’igiene personale e di sapersi vestire, sia quella di poter gestire le risorse economiche.

Nel tempo, verificando le cartelle cliniche dei partecipanti allo studio, i ricercatori hanno potuto rilevare le differenze tra chi è andato poi incontro a un ictus e chi invece non ha avuto problemi. Risultato: i punteggi del Mini Mental State erano già alterati in coloro che hanno poi avuto un ictus, circa otto anni prima dell’evento acuto, con differenze significative già sei anni e mezzo prima; quelli del test di Stroop presentavano differenze importanti già sei anni prima; e quasi quattro anni prima (sia pure se con valori sfumati già nei due lustri precedenti l’ictus) si sono osservate modificazioni del test Purdue Pegboard.

Sportello cuore

Deficit cognitivi

“Lo studio è importante perché per la prima volta analizza molte funzioni cognitive, non solo quindi la memoria, ma anche la capacità di effettuare compiti complessi, l’abilità manuale, le abilità verbali”, spiega Massimo Del Sette, vicepresidente di Alice (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) e direttore della Neurologia presso il Policlinico San Martino di Genova. La presenza di un deficit delle funzioni cognitive, verbali o psicomotorie, molti anni prima di sviluppare un ictus, può essere interpretato come un danno alle strutture cerebrali derivante da problematiche circolatorie cerebrali, probabilmente con lo sviluppo di numerosi “piccoli ictus”. “Questi – specifica il neurologo – possono non dare segni evidenti (come per esempio emiparesi), ma, nel loro insieme, comportano danni più subdoli, che si manifestano proprio con un “rallentamento” mentale. È il concetto che si può riassumere nel termine “cervello a rischio”, in cui una attenta valutazione neurologica e neuropsicologica può consentire di evidenziare piccoli segni di deficit cognitivo, che, una volta rilevati, ci permettono di inserire le persone che mostrano i segni preliminari della possibile malattia in programmi più “aggressivi” di prevenzione dell’ictus cerebrale”.

La prevenzione su misura, insomma, è dietro l’angolo. Ma non basta. Nella logica di individuare chi è a maggior rischio non bisogna dimenticare le caratteristiche genetiche e i fattori ambientali: oltre ad alimentazione, attività fisica e controllo dei fattori di rischio cardiovascolari, gli specialisti mettono l’attenzione sull’istruzione delle persone, il loro cosiddetto “livello di scolarità”. Se è vero, infatti, che la genetica ha il suo peso e che i portatori di un particolare gene (ApoE) sono più a rischio, è vero anche che su questo, per ora, non si può incidere, mentre, di certo, lo si può fare per smussare l’altro importante elemento: chi ha studiato meno ha un rischio maggiore di episodi acuti. “La presenza di una buona “riserva cognitiva”, misurabile dalla efficienza cognitiva, che dipende anche dal numero di anni durante i quali la persona ha studiato, è un fattore protettivo nei confronti dell’ictus, probabilmente grazie alla cosiddetta “attivazione” cerebrale, che si realizza anche con meccanismi vascolari”, ribadisce Del Sette: “E ricordiamo che la conoscenza di fattori di rischio aggiuntivi, genetici, ma anche di fattori protettivi, può essere una importante informazione, anche in vista di approntare strategie di riabilitazione cognitiva mirata per chi ha già avuto un episodio ictale”.

Tante patologie diverse

Ma gli ictus non sono tutti uguali, anche sul fronte del meccanismo che li determina. Quando parliamo di ictus cerebrale (anche definito infarto cerebrale, colpo apoplettico, attacco apoplettico, stroke ecc.) parliamo di un disturbo causato da un improvviso deficit neurologico di entità variabile e persistente nel tempo, caratterizzato da una perdita di motricità, sensibilità o di una delle funzioni superiori (come memoria, linguaggio, capacità di ragionamento, di pianificazione).

Solitamente l’ictus si manifesta in modo acuto o rapidamente progressivo. A questa fase segue poi un periodo di stazionarietà dopo la quale si assiste a un recupero graduale, solitamente incompleto. Ma sono diverse le cause e i tipi di lesione coinvolti in questo evento.

La lesione può, infatti, essere causata in primo luogo dalla chiusura di un vaso arterioso e in questo caso si parla di ictus ischemico: si tratta della maggioranza degli eventi registrati; più o meno questa origine viene individuata in quattro casi su cinque. Possono essere coinvolti tanto le grandi arterie, come per esempio le carotidi, così come i piccoli condotti che scorrono all’interno del cranio e irrorano specifiche zone del cervello. A causare il fenomeno possono essere trombi presenti sulla parete dei vasi o emboli trasportati dal flusso sanguigno.

L’ictus emorragico, che si manifesta in circa il 15% dei casi, è invece legato alla rottura delle pareti di un’arteria che quindi perde sangue e va a comprimere il tessuto cerebrale. Tra le cause di questo tipo di evento cerebrovascolare possono esserci un drastico aumento della pressione arteriosa (che perciò va sempre tenuta sotto controllo, come diremo a breve), che porta i vasi a rompersi, oppure la rottura di un aneurisma, cioè di una dilatazione patologica della parete arteriosa spesso nemmeno percepibile. Ci sono poi casi in cui si creano le cosiddette emorragie subaracnoidee, con il sangue che si accumula tra il cervello e il suo rivestimento esterno. In questi casi, quasi sempre legati alla rottura di un aneurisma, ci sono segni abbastanza tipici come fastidio alla luce, un fortissimo mal di testa con vomito e, in molti malati, anche perdita di coscienza.

Non bisogna infine dimenticare che, come accade per il cuore in caso di angina, possono esserci temporanee carenze di sangue al cervello che non arrivano a causare danni permanenti me debbono comunque essere riconosciute precocemente, per capire come si può anticipare il vero e proprio ictus. Si chiamano attacchi ischemici transitori (Tia), e rappresentano segnali d’allarme perché possono provocare disturbi del tutto simili a quelli dell’ictus, che magari durano solo per pochi minuti.

In termini di prevenzione, in attesa di una conferma definitiva sul valore dei test che possono meglio definire il rischio soggettivo, i consigli degli esperti sono unanimi. Contano stile di vita e abitudini, oltre a controlli mirati caso per caso. “Occorre però identificare gli specifici fattori di rischio della persona e andare a colpire con maggiore aggressività quelli più importanti, non accanendosi su quelli che, pur presenti, non costituiscono un rischio specifico per quella persona”, segnale Del Sette. Per esempio: è pur vero che la dieta è fattore importante, ma se una persona soffre di una aritmia del cuore come la fibrillazione atriale (la presenza di questo problema cardiaco aumenta fino a cinque volte il rischio di andare incontro a un ictus), è molto più importante ricorrere a farmaci anticoagulanti piuttosto che scagliarsi contro stili di vita poco salutari.

Qui ci vuole l’hi-tech

Insomma: per ogni individuo va indicato il profilo di rischio, con accertamenti e interventi specifici. In termini generali conviene controllare i valori di pressione, della glicemia e del colesterolo Ldl, ovvero quello “cattivo”, oltre a monitorare la presenza di aritmie (tramite visita e accertamenti cardiologici, a partire dall’elettrocardiogramma). “Solo nelle persone ad alto rischio si passa a esami di “secondo livello”, come l’ecoDoppler delle arterie che portano il sangue al cervello (carotidi e vertebrali), il Doppler transcranico che permette di valutare la circolazione all’interno del cervello e, solo in caso di sospetto di cardiopatia, l’ecocardiogramma”, commenta l’esperto.

In questo senso, un formidabile aiuto potrebbe venire in futuro dalla tecnologia indossabile, grazie a una sorta di “cerotto” da applicare sulla pelle che ha al suo interno dei trasduttori a ultrasuoni. A farlo sperare è una ricerca dell’Università della California di San Diego, resa nota sulle pagine di Nature Biomedical Engineering. La fascia adesiva potrebbe consentire di monitorare la circolazione del sangue con una profondità d’azione di circa 14 centimetri: ponendolo sul petto (per valutare la situazione cardiologica) o sul collo (in questo caso si mira a conoscere la situazione del flusso sanguigno nelle carotidi) il sistema mette ogni persona nelle condizioni di conoscere quanto accade e riferirlo al proprio medico.

“Nell’attesa di questi sviluppi, va detto che sempre più la scienza si concentra sull’importanza del colesterolo nella genesi dell’ictus e sull’importanza di seguire i trattamenti indicati dal curante”, conclude Del Sette. Oltre alle indicazioni sullo stile di vita il medico può indicare farmaci specifici, come gli antiipertensivi e quelli per il controllo della glicemia nelle persone con diabete. Chi è a elevato rischio può poi utilizzare farmaci antitrombotici, come gli antiaggreganti piastrinici e, in presenza di fibrillazione atriale, farmaci anticoagulanti orali. Infine, oltre alle statine, note per avere effetto positivo per le persone che hanno elevati valori di colesterolo Ldl, esistono anche medicinali come gli anticorpi monoclonali (anti Pcsk9): questi trattamenti, che vengono utilizzati in centri specializzati, sono da riservare a casi selezionati. E altri farmaci sono in arrivo per giungere all’obiettivo di abbassare quanto più possibile le Ldl.

Maschi e femmine

Lo stesso studio olandese della Erasmus University Medical Center di Rotterdam che ha individuato i segni premonitori dell’ictus, ha anche verificato che in sei casi su dieci, gli stroke hanno colpito donne, a differenza da quanto si ritiene erroneamente, ovvero che le malattie cardiovascolari colpiscano soprattutto gli uomini. Gli esperti richiamano l’attenzione sulla necessità di elaborare, perciò, una vera e propria neurologia di genere, considerando che in diversi casi osservati nelle donne, il quadro clinico può non essere del tutto chiaro poiché i sintomi non ricordano immediatamente quelli che solitamente intervengono in una crisi, come può essere l’affaticamento.

A dirlo è una ricerca condotta al Massachussetts General Hospital apparsa su Nature Communications. Esaminando oltre mille referti di imaging di pazienti con ictus ischemico, gli esperti hanno visto che la gravità dell’ictus nella donna sarebbe associata a lesioni nell’emisfero sinistro del cervello, nella sua parte posteriore. In questi casi l’ictus sarebbe appunto più serio.

Oltre alla prevenzione personalizzata, in futuro dunque sarà sempre più importante anche la neurologia di genere, che elabori strumenti di diagnosi e trattamenti specifici legati alla maggiore gravità dell’ictus che colpisce le donne rispetto agli uomini.

Tra le ipotesi che emergono, infatti, i neurologi sono al lavoro con la prospettiva di terapie mirate in base al sesso: le donne con danni da ictus che colpiscono le aree vulnerabili potrebbero, per esempio, beneficiare più degli uomini della rimozione dell’ostruzione nella circolazione e dell’eliminazione del coagulo che ha causato l’ischemia. Ma molto c’è ancora da studiare per definire i contorni delle diverse possibili gestioni dello stroke.

Le iniziative della giornata

In conclusione: la scienza ci dice che prevenzione e sane abitudini aiutano il cuore e le arterie a stare in salute. Ed è questo messaggio che la World Heart Federation rilancia il 29 Settembre, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore. L’evento prevede una serie di appuntamenti che hanno come obiettivo informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari, e si celebra in più di 100 Paesi. La Fondazione Italiana per il Cuore, membro di riferimento della World Heart Federation per l’Italia, affianca e sostiene 100 iniziative di prevenzione gratuite aperte al pubblico in tutta Italia, con distribuzione di materiale divulgativo: per informazioni, fondazionecuore.it

Ma Salute è impegnata tutto l’anno in una informazione specifica sulle malattie cardiovascolari. Le sfide del futuro, con terapie sempre più personalizzate, cellule staminali guidate dallo specialista e tecnologie intelligenti che possono “cambiare” dall’interno ciò che non funziona. Ma anche le realtà del presente, con tutte le novità e le certezze nella cura dell’infarto, dello scompenso cardiaco, delle aritmie, delle malattie rare. Articoli, interviste, video su tutto quanto riguarda il benessere cardiovascolare sono a disposizione sul nostro Sportello Cuore – il portale web dedicato sulle pagine di Salute di Repubblica, Stampa e di tutti i giornali del Gedi News Network – realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Cardiologia (Sic).