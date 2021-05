OGGI, 11 maggio, è la Giornata Europea di Sensibilizzazione sull’Ictus, un’iniziativa promossa dalla European Stroke Organisation (ESO) e dalla Stroke Alliance for Europe (SAFE). E per l’occasione, l’Associazione Italiana Ictus (ISA-AII) chiede al ministro della Salute Roberto Speranza di sostenerla formalmente firmando la Dichiarazione di Azione sullo Stroke Action Plan for Europe (SAP-E), per dimostrare l’impegno dell’Italia a migliorare la prevenzione, il trattamento e la cura dell’ictus, come già hanno fatto altri paesi europei. Alla promozione dell’iniziativa partecipano anche la Società Italiana di Neurologia (SIN), la Società dei Neurologi, Neuroradiologi e Neurochirurghi Ospedalieri (SNO) e l’associazione laica per la lotta all’ictus cerebrale (ALICe).

L’ictus in Italia e in Europa

Solo in Italia, ogni anno si verificano oltre 100mila casi di ictus, per un totale di un milione di pazienti nell’intera Europa. Sempre nel Vecchio Continente si stima che ogni anno 460.000 pazienti muoiano a causa di ictus e che quasi 10 milioni di persone vivano con le conseguenze dell’ictus. “Il numero di persone che conviveranno con un ictus aumenterà del 26% entro la prossima generazione”, spiega Danilo Toni, Presidente di ISA-AII. L’ictus – sostiene l’associazione – grava con grandi costi sui bilanci dei sistemi sanitari e delle società. I costi relativi all’ictus in Europa sono stati recentemente stimati fino a 60 miliardi di euro e si prevede che aumenteranno fino a 86 miliardi di euro, un aumento del 44%, entro il 2040. “Sono dati francamente preoccupanti – dice Toni – e serve un maggiore impegno delle Istituzioni nazionali e comunitarie. Per questo abbiamo deciso di promuovere anche in Italia la Dichiarazione di Azione contro una malattia seria e che non può essere sottovalutata. Vogliamo che il Ministro firmi e aggiunga così la nostra voce alla lotta contro l’ictus in tutta Europa”.

Cos’è lo Stroke Action Plan for Europe

Per ridurre l’impatto dell’ictus e affrontare le sue conseguenze a lungo termine, la European Stroke Organization e la Stroke Alliance for Europe tre anni fa hanno pubblicato lo Stroke Action Plan for Europe. In consultazione con 70 esperti che hanno revisionato le prove delle best practice e lo stato attuale della cura dell’ictus, il piano definisce obiettivi e raccomandazioni lungo l’intero percorso di cura che i paesi e i sistemi sanitari di tutta Europa possono implementare entro il 2030. Il SAP-E si concentra su sette aree: prevenzione primaria, organizzazione della cura dell’ictus, cura dell’ictus acuto, prevenzione secondaria, riabilitazione, valutazione dei risultati e vita dopo l’ictus. Gli obiettivi: ridurre del 10% il numero di ictus in Europa; trattare il 90% o più di tutti i pazienti con ictus in Europa in una stroke unit dedicata come primo livello di cura; avere piani nazionali per l’ictus che incorporino l’intera catena di cure dalla prevenzione primaria fino alla vita dopo l’ictus; attuare pienamente le strategie nazionali per interventi di salute pubblica multisettoriali per promuovere e facilitare uno stile di vita sano e ridurre i fattori ambientali, socioeconomici ed educativi che aumentano il rischio di ictus.

Perché è importante aderire

L’obiettivo dello Stroke Action Plan for Europe è migliorare l’intero percorso di cura dell’ictus, dalla prevenzione e trattamento precoce, al supporto e cura post-terapia. Ma la sua attuazione in Italia – spiegano gli esperti – contribuirà anche a ridurre il peso di altre malattie non trasmissibili. Ad esempio, l’implementazione di strategie di prevenzione appropriate per l’ictus ridurrà anche l’incidenza di demenza, malattie cardiache, diabete e obesità, che avranno un impatto significativo sul benessere, sull’aspettativa di vita e sui costi per il sistema sanitario. L’ESO e la SAFE hanno recentemente lanciato un piano per l’attuazione dello Stroke Action Plan for Europe, che si estende a tutti i 53 paesi della regione europea. Per garantirne l’efficacia il piano di implementazione sarà adattato a ciascun paese e aiuterà a stabilire dei piani nazionali per l’ictus. Inoltre, fornirà gli strumenti per migliorare la prevenzione, il trattamento, il supporto e la cura dell’ictus, incluso un centro di apprendimento online per l’ictus e un elenco di elementi essenziali per la cura basati su evidenze. Verranno raccolti i dati nazionali annuali sui 12 indicatori di prestazione chiave delineati nella Dichiarazione, per consentire di seguire i progressi sia nel tempo che all’interno dei paesi. Ciò fornirà a ciascun paese le conoscenze e i dati necessari per continuare a migliorare l’implementazione del proprio piano nazionale.

Una questione di diritti e lotta alle disuguaglianze

“L’ictus è la principale causa di disabilità degli adulti in Europa e ha un impatto su tutti gli aspetti della vita: economici, sociali, medici, fisici e mentali”, aggiunge Arlene Wilkie, Direttore generale della SAFE: “È necessaria un’attenzione immediata per garantire che le interruzioni delle cure per l’ictus, dovute al COVID-19, non alimentino la crisi del servizio sanitario causata dalla pandemia”. L’impatto dell’ictus può essere ridotto mediante investimenti appropriati e l’organizzazione di servizi per la prevenzione, il trattamento, il supporto e la cura. Per coordinare gli sforzi in questo senso in tutta Europa, nel 2018 l’ESO e la SAFE, che rappresentano esperti di ictus e pazienti di tutta Europa, hanno lanciato lo Stroke Action Plan for Europe. “Abbiamo bisogno di un approccio unificato al trattamento e alla gestione dell’ictus per affrontare le disuguaglianze nella cura di questa malattia nei paesi europei, che sono state aggravate dalla pandemia da coronavirus”, conclude Martin Dichgans, presidente dell’ESO: “Lo Stroke Action Plan for Europe ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo”.