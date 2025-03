Ictus e infarto nella donna: focus su sintomi e strategie

Le malattie cardiovascolari sono una delle principali cause di mortalità nel mondo, con significative differenze tra uomini e donne. Le donne presentano sintomi atipici, portando a ritardi nella diagnosi e nel trattamento, e sono colpite da fattori di rischio specifici come la sindrome dell’ovaio policistico e complicanze della gravidanza. Nonostante il loro carico di cattiva salute sia influenzato da queste patologie, la consapevolezza sul loro rischio cardiovascolare rimane bassa, con scarse partecipazione ai programmi di screening.

Il 51% del carico sanitario femminile è causato da malattie comuni a entrambi i sessi, mentre le malattie cardiovascolari e oncologiche rappresentano le maggiori cause di morte e disabilità nelle donne in Italia. Queste patologie hanno un impatto economico significativo, costando circa 41 miliardi di euro annui. Ictus e infarto contribuiscono al 10% del carico di cattiva salute femminile, evidenziando l’importanza di politiche di prevenzione mirate.

Inoltre, la ricerca clinica non considera adeguatamente le differenze di sesso e genere, con donne sotto-rappresentate negli studi clinici, perpetuando l’idea che le malattie cardiovascolari siano un problema maschile. È necessario promuovere un cambio di paradigma nella gestione della salute femminile attraverso un approccio olistico e multidisciplinare, con un’alleanza tra istituzioni e ricercatori.

La medicina di genere deve essere adottata come strategia sanitaria per garantire diagnosi tempestive e percorsi terapeutici adeguati, riducendo il divario di genere in salute. L’evento ‘Le donne verso un cuore consapevole’ ha riunito esperti, associazioni e pazienti per discutere queste tematiche cruciali.