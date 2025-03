Ictus cerebrale, i benefici della teatro-terapia

Le persone colpite da ictus possono sviluppare afasia, una condizione che compromette la produzione e la comprensione del linguaggio, influenzando anche lettura, scrittura e comunicazione. Mentre alcuni recuperano le loro capacità linguistiche, altri possono affrontare difficoltà permanenti. Nella fase cronica, molti non ricevono più riabilitazione logopedica, sperimentando un forte senso di esclusione sociale e un impatto significativo sulle famiglie, che devono adattarsi alla nuova realtà.

Negli ultimi anni, c’è stato un crescente interesse per l’arte-terapia come complemento alla logopedia tradizionale. Le arti performative, come canto e teatro, sono considerate opzioni terapeutiche valide per promuovere l’interazione sociale e il benessere emotivo. Nel 2019, l’OMS ha pubblicato una revisione che ha dimostrato l’efficacia dell’arte terapia nella gestione di diverse patologie, in particolare quelle neurologiche come l’ictus.

La terapia teatrale utilizza processi drammatici per favorire cambiamenti emotivi e comportamentali, offrendo modalità di comunicazione alternative attraverso gesti, mimica ed espressione corporea. Questo approccio mira a potenziare le abilità cognitive e sociali, riducendo l’isolamento. Secondo Lucilla Vestito, logopedista esperta in teatro-terapia, partecipare a situazioni di gruppo aumenta l’autostima e consente di condividere esperienze.

Il teatro offre strumenti espressivi che facilitano l’emergere di abilità comunicative e emotive. Attività come piccole performance favoriscono il recupero di ricordi e conoscenze. Andrea Vianello, Presidente di A.L.I.Ce. Italia Odv, sottolinea che il teatro-terapia migliora la comprensione, l’autostima e allevia ansia e depressione, supportando la ripresa delle capacità sociali e relazionali.