La smart home piace agli italiani. La conferma arriva da Gianmaria Visconti, Alexa Country Manager di Amazon per il nostro Paese: “Abbiamo portato Alexa due anni fa in Italia, e non sapevamo cosa aspettarci. La risposta – dice all’Adnkronos – è stata molto positiva non solo su Alexa, ma proprio sul concetto di smart speaker, che è diventato un oggetto di uso comune. E’ stata acquisita la consapevolezza su cosa ci si può fare”.

