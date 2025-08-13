ICT Project Manager

Requisiti:
- Esperienza nella gestione di progetti ICT
- Conoscenza dei processi automotive
- Competenze in metodologie Agile
- Capacità di lavorare in team multidisciplinari
- Ottima conoscenza della lingua inglese
Benefit:
- Formazione e aggiornamento professionale
- Ambiente di lavoro dinamico e innovativo
- Opportunità di crescita professionale
- Programma di welfare aziendale
