ICT Project Manager

Privacy Specialist – Milano

aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione, è alla ricerca di un/a ICT Project Manager.Il/la candidato/a sarà inserito/a nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation e opererà presso un importante cliente multinazionale del settore automotive.

Requisiti:

  • Esperienza nella gestione di progetti ICT
  • Conoscenza dei processi automotive
  • Competenze in metodologie Agile
  • Capacità di lavorare in team multidisciplinari
  • Ottima conoscenza della lingua inglese

Benefit:

  • Formazione e aggiornamento professionale
  • Ambiente di lavoro dinamico e innovativo
  • Opportunità di crescita professionale
  • Programma di welfare aziendale

ICT Project Manager

