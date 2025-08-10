ICT Project Manager – Trasporti

34 C
Posizione: ICT Project Manager (Rif. 2025-203) – Mercato Transportation

aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione e indipendente, opera a livello globale e cerca un/a ICT Project Manager da inserire nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation. Il/la candidato/a lavorerà presso un importante cliente multinazionale nel settore automotive, gestendo progetti tecnologici complessi e innovativi.

Requisiti:

  • Esperienza consolidata nella gestione di progetti ICT, preferibilmente nel settore Transportation.
  • Competenze in metodologie di project management, come Agile o Waterfall.
  • Conoscenza delle tecnologie emergenti e delle soluzioni IT applicabili al settore automotive.
  • Eccellenti capacità di comunicazione e gestione del team.

Vantaggi:

  • Opportunità di lavorare su progetti all’avanguardia in un ambiente stimolante e internazionale.
  • Possibilità di collaborare con un team di esperti e professionisti di alto livello.
  • Sviluppo professionale continuo attraverso training e formazione specializzata.

Unisciti a aizoOn e contribuisci all’innovazione nel mercato Transportation.

