ICT Project Manager – Trasporti

Posizione: ICT Project Manager (Rif. 2025-203) – Mercato Transportation
aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione e indipendente, opera a livello globale e cerca un/a ICT Project Manager da inserire nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation. Il/la candidato/a lavorerà presso un importante cliente multinazionale nel settore automotive, gestendo progetti tecnologici complessi e innovativi.
Requisiti:
- Esperienza consolidata nella gestione di progetti ICT, preferibilmente nel settore Transportation.
- Competenze in metodologie di project management, come Agile o Waterfall.
- Conoscenza delle tecnologie emergenti e delle soluzioni IT applicabili al settore automotive.
- Eccellenti capacità di comunicazione e gestione del team.
Vantaggi:
- Opportunità di lavorare su progetti all’avanguardia in un ambiente stimolante e internazionale.
- Possibilità di collaborare con un team di esperti e professionisti di alto livello.
- Sviluppo professionale continuo attraverso training e formazione specializzata.
Unisciti a aizoOn e contribuisci all’innovazione nel mercato Transportation.
