ICT Project Manager – Torino

aizoOn, società di consulenza tecnologica indipendente e globale, ricerca un/a ICT Project Manager.

Il/la candidato/a sarà inserito/a nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation e opererà presso un importante cliente multinazionale del settore automotive.

Requisiti:

  • Esperienza nella gestione di progetti ICT
  • Competenze in metodologie Agile e Waterfall
  • Conoscenza del settore automotive
  • Ottima gestione della comunicazione e del team
  • Capacità di problem solving

Benefit:

  • Possibilità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro innovativo
  • Flessibilità oraria
  • Formazione continua

Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!


