ICT Project Manager – Torino

Il/la candidato/a verrà inserito/a nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation.
Sarà impiegato/a presso un importante cliente multinazionale nel settore automotive.
Requisiti:
- Esperienza nella gestione di progetti ICT
- Conoscenza del settore automotive
- Competenze in metodologie Agile
- Ottime capacità comunicative e di problem solving
Benefit:
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro dinamico
- Possibilità di lavoro in team internazionali
Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!
