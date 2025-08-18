32.2 C
Lavoro

ICT Project Manager – Torino

aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione, ricerca un/a ICT Project Manager.

Il/la candidato/a verrà inserito/a nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation.

Sarà impiegato/a presso un importante cliente multinazionale nel settore automotive.

Requisiti:

  • Esperienza nella gestione di progetti ICT
  • Conoscenza del settore automotive
  • Competenze in metodologie Agile
  • Ottime capacità comunicative e di problem solving

Benefit:

  • Opportunità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Possibilità di lavoro in team internazionali

Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!


