ICT Project Manager – Torino

Il/la candidato/a si unisce all’area IT della Divisione di Mercato Transportation e lavorerà per un importante cliente multinazionale nel settore automotive.
Requisiti:
- Esperienza nella gestione di progetti ICT
- Competenze in ambito automotive
- Ottime capacità di comunicazione
- Capacità di gestione del team e dei clienti
- Conoscenza delle metodologie Agile
Benefit:
- Ambiente internazionale
- Opportunità di crescita professionale
- Formazione continua
- Flessibilità oraria
- Smart working
Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!
