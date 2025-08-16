ICT Project Manager – Torino

31.8 C
aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione indipendente e globale, cerca un/a ICT Project Manager.

Il/la candidato/a lavorerà nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation presso un importante cliente multinazionale nel settore automotive.

Requisiti:

  • Esperienza nella gestione di progetti ICT
  • Competenze in analisi dei requisiti
  • Conoscenza dei processi di sviluppo software
  • Bona conoscenza della lingua inglese
  • Capacità di lavorare in team e gestione delle risorse

Benefit:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Possibilità di crescita professionale

Invitiamo i candidati interessati a inviare il proprio CV.


