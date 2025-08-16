ICT Project Manager – Torino

Il/la candidato/a sarà inserito/a nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation e opererà presso un importante cliente multinazionale nel settore automotive.
Requisiti:
- Esperienza nella gestione di progetti ICT
- Competenza in metodologie agile
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Capacità di lavorare in team
Benefit:
- Contratto a tempo indeterminato
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro innovativo
- Possibilità di crescita professionale
Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!
