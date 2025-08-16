33.1 C
Lavoro

ICT Project Manager – Torino

AizoOn, società di consulenza tecnologica indipendente operante a livello globale, ricerca un/a ICT Project Manager.

Il/la candidato/a sarà inserito/a nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation e lavorerà per un importante cliente multinazionale nel settore automotive.

Requisiti:

  • Esperienza nella gestione di progetti ICT
  • Competenze in ambito automotive
  • Conoscenze di metodologie Agile
  • Ottima capacità di comunicazione
  • Fluente in inglese

Benefits:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Opportunità di crescita professionale
  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro dinamico e internazionale

Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!


