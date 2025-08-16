ICT Project Manager – Torino

Il/la candidato/a sarà inserito/a nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation e lavorerà per un importante cliente multinazionale nel settore automotive.
Requisiti:
- Esperienza nella gestione di progetti ICT
- Competenze in ambito automotive
- Conoscenze di metodologie Agile
- Ottima capacità di comunicazione
- Fluente in inglese
Benefits:
- Contratto a tempo indeterminato
- Opportunità di crescita professionale
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro dinamico e internazionale
Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!
