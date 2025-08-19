ICT Project Manager – Milano

Il/la candidato/a sarà inserito/a nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation e lavorerà presso un importante cliente multinazionale nel settore automotive.
Requisiti:
- Esperienza nella gestione di progetti ICT
- Conoscenza delle tecnologie informatiche
- Capacità di lavorare in team
- Ottime doti comunicative
Benefit:
- Ambiente di lavoro dinamico
- Formazione continua
- Opportunità di crescita professionale
Se sei interessato/a, invia il tuo CV per unirti al nostro team!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
ICT Project Manager per gestire progetti nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione team. Beneficio: crescita professionale globale.
GEWISS, leader nell'innovazione tecnologica, cerca esperti in automazione. Richiesta competenza in sistemi energetici; offre crescita professionale.
Ruolo: Consulente Pazienti, gestisce relazioni con pazienti. Requisito: esperienza in customer service. Beneficio: ambiente dinamico in un leader del settore odontoiatrico.
PreGel cerca un International Key Account per gestire clienti globali; requisito chiave: esperienza in vendite internazionali. Beneficio: crescita professionale in un'azienda leader.
Tecnico per riparazione di stampanti multifunzione: esperienza pregressa richiesta. Beneficio: lavoro in un team di esperti.