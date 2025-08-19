30.4 C
Lavoro

ICT Project Manager – Milano

aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione, è alla ricerca di un/a ICT Project Manager.

Il/la candidato/a sarà inserito/a nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation e lavorerà presso un importante cliente multinazionale nel settore automotive.

Requisiti:

  • Esperienza nella gestione di progetti ICT
  • Conoscenza delle tecnologie informatiche
  • Capacità di lavorare in team
  • Ottime doti comunicative

Benefit:

  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Formazione continua
  • Opportunità di crescita professionale

Se sei interessato/a, invia il tuo CV per unirti al nostro team!


