ICT Project Manager – Milano

Il/la candidato/a lavorerà nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation presso un importante cliente multinazionale nel settore automotive.
Requisiti:
- Esperienza nella gestione di progetti ICT
- Conoscenza delle tecnologie automotive
- Competenze nella pianificazione e coordinamento di team
- Fluente in inglese
Benefit:
- Ambiente di lavoro innovativo
- Possibilità di crescita professionale
- Programmi di formazione continua
Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!
