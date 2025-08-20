29.2 C
ICT Project Manager – Milano

aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione, indipendente e operante a livello globale, ricerca un/a ICT Project Manager.

Il/la candidato/a lavorerà nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation presso un importante cliente multinazionale nel settore automotive.

Requisiti:

  • Esperienza nella gestione di progetti ICT
  • Conoscenza delle tecnologie automotive
  • Competenze nella pianificazione e coordinamento di team
  • Fluente in inglese

Benefit:

  • Ambiente di lavoro innovativo
  • Possibilità di crescita professionale
  • Programmi di formazione continua

Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!


