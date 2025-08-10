ICT Project Manager – Mercato Transportation

36.9 C
ICT Project Manager (Rif. 2025-203) – Mercato Transportation

aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione e indipendente, ricerca un ICT Project Manager da inserire nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation. Il/La candidato/a avrà l’opportunità di lavorare presso un importante cliente multinazionale nel settore automotive.

Requisiti:

  • Esperienza comprovata nella gestione di progetti ICT nel settore transportation
  • Competenze in metodologie Agile e waterfall
  • Ottima conoscenza dei sistemi informatici e delle tecnologie innovativa
  • Capacità di leadership e gestione team multidisciplinari
  • Forte orientamento al cliente e capacità di problem solving

Vantaggi:

  • Inserimento in un contesto dinamico e innovativo
  • Collaborazione con un cliente di rilevanza globale
  • Opportunità di crescita professionale in un ambiente internazionale
  • Sviluppo di competenze tecnologiche all’avanguardia

Sfrutta questa opportunità per contribuire attivamente alla trasformazione digitale nel settore automotive, mantenendo al centro la tua crescita professionale e personale.

