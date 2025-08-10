ICT Project Manager – Mercato Transportation

ICT Project Manager (Rif. 2025-203) – Mercato Transportation
aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione e indipendente, ricerca un ICT Project Manager da inserire nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation. Il/La candidato/a avrà l’opportunità di lavorare presso un importante cliente multinazionale nel settore automotive.
Requisiti:
- Esperienza comprovata nella gestione di progetti ICT nel settore transportation
- Competenze in metodologie Agile e waterfall
- Ottima conoscenza dei sistemi informatici e delle tecnologie innovativa
- Capacità di leadership e gestione team multidisciplinari
- Forte orientamento al cliente e capacità di problem solving
Vantaggi:
- Inserimento in un contesto dinamico e innovativo
- Collaborazione con un cliente di rilevanza globale
- Opportunità di crescita professionale in un ambiente internazionale
- Sviluppo di competenze tecnologiche all’avanguardia
Sfrutta questa opportunità per contribuire attivamente alla trasformazione digitale nel settore automotive, mantenendo al centro la tua crescita professionale e personale.
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Cerchiamo un Addetto/a Amministrativo/a Senior per gestire la contabilità generale. Requisito chiave: esperienza pregressa. Beneficio: crescita professionale.
Teoresi S.p.A. cerca talenti per l'Aerospazio e Difesa; requisito chiave: esperienza tecnica. Beneficio: crescita in un contesto internazionale.
Mecalux progetta e produce sistemi di stoccaggio; un requisito chiave è l'innovazione. Beneficio: ottimizzazione dello spazio e operatività.
Randstad Talent Selection cerca un Quality Engineer per azienda internazionale. Richiesta esperienza in controllo qualità. Benefit: orario flessibile.
Consulente di Vendita per prodotti professionali Revlon a Pistoia. Requisito chiave: esperienza nelle vendite. Beneficio: crescita professionale nel settore beauty.