ICT Project Manager – Automotive

Il/la candidato/a lavorerà nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation per un importante cliente multinazionale nel settore automotive.
Requisiti:
- Esperienza in project management ICT
- Conoscenza dei processi nel settore automotive
- Capacità di gestione team e risorse
- Ottime doti comunicative in italiano e inglese
- Competenze in metodologie Agile
Benefit:
- Contratto di lavoro flessibile
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro innovativo
- Formazione continua
Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV.
