ICT Project Manager

Il/la candidato/a sarà inserito/a nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation e lavorerà con un importante cliente multinazionale nel settore automotive.
Requisiti:
- Esperienza nella gestione di progetti ICT
- Conoscenza del settore automotive
- Competenze in metodologie Agile e Waterfall
- Capacità di leadership e gestione team
- Ottima conoscenza della lingua inglese
Benefit:
- Flessibilità oraria
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro stimolante
- Possibilità di crescita professionale
Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV per unirti al nostro team!
