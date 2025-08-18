29.3 C
aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione, cerca un/a ICT Project Manager.

Il/la candidato/a sarà inserito/a nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation e lavorerà con un importante cliente multinazionale nel settore automotive.

Requisiti:

  • Esperienza nella gestione di progetti ICT
  • Conoscenza del settore automotive
  • Competenze in metodologie Agile e Waterfall
  • Capacità di leadership e gestione team
  • Ottima conoscenza della lingua inglese

Benefit:

  • Flessibilità oraria
  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro stimolante
  • Possibilità di crescita professionale

Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV per unirti al nostro team!


