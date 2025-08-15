26.4 C
Lavoro

ICT Project Manager

aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione, indipendente e globale, cerca un/a ICT Project Manager.

Il/la candidato/a sarà inserito/a nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation e lavorerà per un importante cliente multinazionale del settore automotive.

Requisiti:

  • Esperienza nella gestione di progetti ICT
  • Conoscenza del settore automotive
  • Competenze in project management
  • Capacità di lavorare in team e comunicare efficacemente

Benefit:

  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Opportunità di crescita professionale
  • Formazione continua

Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!


