ICT Project Manager

Il/la candidato/a sarà inserito/a nell’area IT della Divisione di Mercato Transportation e lavorerà per un importante cliente multinazionale del settore automotive.
Requisiti:
- Esperienza nella gestione di progetti ICT
- Conoscenza del settore automotive
- Competenze in project management
- Capacità di lavorare in team e comunicare efficacemente
Benefit:
- Ambiente di lavoro dinamico
- Opportunità di crescita professionale
- Formazione continua
Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!
