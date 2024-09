ICCS: IEG Asia è la migliore PMI italiana a Singapore

La Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS) ha recentemente premiato IEG Asia Pte. Ltd., controllata dalla Italian Exhibition Group (IEG), riconoscendola come “Migliore PMI italiana a Singapore” durante gli ICCS Business Awards ’24. Questo premio sottolinea l’importante ruolo delle aziende nel rafforzare le relazioni internazionali e la cooperazione economica tra l’Italia e Singapore.

La giuria ha premiato IEG Asia per i suoi significativi investimenti nel settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) a Singapore, in particolare per eventi come Sigep Asia e SIJE. Ilaria Cicero, CEO di IEG Asia, e Francesco Santa, international business development director, hanno ritirato il premio in presenza dell’ambasciatore italiano a Singapore, Dante Brandi, e di altri rappresentanti delle comunità imprenditoriali italiane e singaporiane. Cicero ha espresso gratitudine a ICCS e a coloro che hanno sostenuto il percorso di crescita dell’azienda, evidenziando come in poco più di un anno IEG Asia sia riuscita ad acquisire manifestazioni nei settori food & beverage, Ho.re.Ca. e gioielleria.

La società ha affrontato numerose sfide, ma continuerà a espandere la propria attività in Singapore e nei Paesi ASEAN. Santa ha sottolineato l’importanza del premio, che conferma l’impegno di IEG nel promuovere l’eccellenza italiana, specialmente in un mercato come quello di Singapore, la principale destinazione delle esportazioni italiane nel Sud-Est asiatico. Nel 2023, le esportazioni italiane verso Singapore hanno superato i 2,8 miliardi di euro, con un incremento del 16,9%.

Carlo Costa, CCO di IEG, ha evidenziato che l’economia di Singapore è cresciuta del 2,7% nel primo trimestre del 2024, segnalando l’importanza di questo riconoscimento per il posizionamento di IEG nel mercato. Non solo Singapore, ma IEG è stata anche riconosciuta come l’unica azienda italiana nelle prime 27 della classifica globale Stax, riferita ai principali operatori fieristici. Questo riconoscimento sottolinea ancora una volta il successo e l’importanza di IEG nel panorama fieristico internazionale, facilitando collaborazioni strategiche in aree chiave come il Medio Oriente e le Americhe.